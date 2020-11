Les Pokémon Blizzeval, Spectreval, Sylveroy, le Cavalier du Froid et Sylveroy, le Cavalier d'Effroi du DLC 2 d'Epée et Bouclier dévoilés officiellement - Tous les détails

Suite à la sortie du deuxième DLC contenu dans le pass d'extension de Pokémon Epée / Bouclier : Les Terres Enneigées de la Couronne (dont on vous dit tout dans notre test complet ICI ) The Pokémon Company s'est décidé à dévoiler officiellement els deux derniers Pokémon du jeu : Blizzeval et Spectreval, deux superbes destriers qui permettent à Sylveroy de devenir le Cavalier du Froid et le Cavalier d'Effroi. Pour tout savoir sur ces nouveaux Pokémon, retrouvez tous les détails et images sur cette page et sur le site officiel du jeu. En prime, retrouvez aussi la vidéo de présentation.

Détails des derniers Pokémon de Pokémon Epée / Bouclier

BLIZZEVAL

Un masque et des sabots de glace

Ce Pokémon est capable de générer un puissant air glacial qu'il libère depuis ses narines et ses sabots. Cet air recouvre d'ailleurs sa tête et ses jambes d'une couche de glace solide qui rend ses attaques encore plus destructrices. Bien qu'il ne soit pas très agile, son souffle glacial lui permet de geler le sol et ainsi glisser en un éclair sur ses ennemis.

Une brute parcourant les terres enneigées

Blizzeval sillonne sans vergogne les terrains et les routes enneigées grâce à sa forte carrure. Agressif et hautain, il n'hésite pas s'emparer de ce qu'il désire par la force et ne peut s'empêcher de provoquer en duel les adversaires coriaces qui croisent son regard.

Talent : Blanche Ruade

Le talent de Blizzeval, Blanche Ruade, fait sa première apparition dans cette extension. Lorsqu'un Pokémon doté de ce talent met sa cible K.O., son Attaque augmente.