Pokémon Diamant Étincelant & Perle Scintillante : Attention, après Metroid Dread et Mario Party Superstars, les nouveaux Pokémon fuitent déjà sur le net

Nintendo à beau multiplier les procédures (et les succès) en justice contre le piratage qui d'un côté lui fait perdre des bénéfices et de l'autre lui coûte en terme d'image, mettant aussi à mal ses campagnes de promotion, à chaque sortie de jeu Nintendo, c'est désormais la même histoire. Alors que les joueurs attendent la date de sortie des jeux pour pouvoir les découvrir, ceux-ci se retrouvent de plus en plus souvent et bien avant, à disposition de tous sur le net. Ainsi, bien souvent, plusieurs jours voire plusieurs semaines avant de pouvoir mettre la main dessus, des vidéos circulent sur les réseaux sociaux montrant des éléments de jeu inédits, des séquences fortes, des boss et dévoilant même la fin ! C'est assez rageant, d'abord pour ceux qui font les jeux mais aussi pour tous ceux qui attendent sagement leur sortie pour les acheter. C'est aussi un problème pour tous les professionnels, comme votre site préféré, qui suivent les règles très strictes imposées par Nintendo et s'en retrouvent souvent pénalisés.

Ce problème ne date évidemment pas d'hier mais avec la multiplication des réseaux de communication, il a pris une ampleur très importante ces derniers temps. On se souvient ainsi de la sortie catastrophique de Pokémon Epée et Pokémon Bouclier en novembre 2019 , parasité par de nombreux leaks ayant conduit à la condamnation de deux personnes travaillant pour les guides des jeux mais aussi à la fermeture d'un site internet dédié à Nintendo.

Dernièrement Metroid Dread et Mario Party Superstars se sont retrouvés sur le net plusieurs jours avant leur sortie officielle. Et à priori, si on en croit le site Nintendo Life, c'est la même chose pour Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante qui ne sortent pourtant que dans deux semaines ...

Alors que peut faire Nintendo et d'où viennent ces fuites ? Y a-t-il un moyen de les empêcher ? Evidemment, on ne vous montrera aucune image et on ne vous donnera aucun lien mais si vous voulez découvrir les jeux manette en main sans trop en voir à l'avance(même s'ils 'agit de remakes) faîtes attention et évitez certaines vidéos sur le net. C'est aussi aux joueurs de choisir leur camp.

Pour rappel, Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante sortiront le 19 novembre 2021 .Le même jour, vous pourrez retrouver en magasin une Nintendo Switch Lite spéciale "édition Dialga & Palkia"

Source : Nintendolife