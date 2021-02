Pikmin 3 Deluxe est officiellement l'opus le plus vendu de toute la saga Pikmin

Nous vous en parlions précédemment, Pikmin 3 Deluxe était en passe de devenir l'opus le plus vendu de toute la saga Pikmin, c'est désormais chose faite. En effet Nintendo à publié son bilan financier de l'année aujourd'hui et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Du haut de 1,94 million d'exemplaires vendus, c'est à la fois plus que lors de sa sortie initiale sur Nintendo Wii U qui avait réalisé le nombre honorable de 1,27 million d'exemplaires vendues. C'est aussi le plus haut score de tous les épisodes de la saga toute entière confondus. Le jeu dépasse, en moins de 4 mois (le comptage s'arrêtant fin 2020), les ventes de tous les autres opus :

Pikmin premier du nom avait réalisé 1,60 million de ventes sur Nintendo Gamecube ainsi que 0,62 million lors de sa ressortie sur Nintendo Wii (2,12 millions en additionnant les deux)

Pikmin 2 avait réalisé 1,12 million de ventes sur Nintendo Gamecube ainsi que 0,50 million lors de sa ressortie sur Nintendo Wii (1,62 million en additionnant les deux)

Hey! Pikmin avait réalisé 0,44 million de ventes sur Nintendo 3ds

Pikmin 3 cumule quant à lui à plus de 3,21 millions de ventes si l'on additionne ses ventes sur Nintendo Wii U et celles sur Nintendo Switch

Des ventes qui semblent méritées si l'on se réfère aux différentes notes que le titre a reçu depuis sa sortie. Son score sur Metacritic est de 85/100 et nous l'avions noté 8/10 dans notre test maison. Ce score assez incroyable, même en tenant compte des ventes incroyables de la console hybride et de ses jeux, vient raviver l'espoir des fans qui attendent impatiemment un éventuel Pikmin 4. Et vous, pensez-vous qu'un quatrième épisode de la saga microscopique est à l'ordre du jour ? N'hésitez pas à répondre et à débattre dans la section commentaire !

C'est le moment de sortir votre sifflet et votre scaphandre. Pikmin 3 Deluxe vient d'atterrir sur Nintendo Switch ! pic.twitter.com/a8hW1dCkQZ — Nintendo France (@NintendoFrance) October 30, 2020

