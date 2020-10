Pikmin 3 Deluxe : une démo est disponible sur l'eshop de la Nintendo Switch

Suite à la session Treehouse diffusée hier, le jeu Pikmin 3 Deluxe attendu a la fin du mois s'offre une super démo permettant d'essayer seul ou avec un autre joueur le mode Missions mais aussi le mode Histoire sachant qu'il est possible de sauvegarder sa progression pour la transférer dans le jeu final. De plus si vous réussissez à battre le boss dans la démo, vous débloquerez immédiatement le nouveau niveau de difficulté Super piquant et cinq niveaux supplémentaires du mode Missions dans le jeu complet.

Pour rappel, Pikmin 3 Deluxe sera disponible en exclusivité sur Nintendo Switch le 30 octobre prochain.