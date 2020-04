Quels personnages des autres Animal Crossing sont encore absents dans New Horizons ?

Dernier épisode de la licence Animal Crossing, Animal Crossing : New Horizons permet comme toujours de retrouver ses personnages les plus emblématiques comme Tom Nook, Kéké Laglisse ou Marie mais aussi beaucoup d'autres comme Méli et Mélo, Thibou, Layette, Tiquette (ex Maria) ou encore Blaise... Ce nouvel opus ajoute aussi son lot de nouveaux venus : Porcelette, Djason ou encore Morris et Rodrigue sans oublier les villageois Punk, Candy, Monica (Audie) ou encore Bouloche.

Il reste néanmoins de nombreux personnages qui font partie de l'univers voire de l'imaginaire Animal Crossing et qui sont absents du nouveau jeu pour le moment (voir l'image ci-dessous.) C'est le cas notamment de Porcella (la grand-mère de Porcelette) Max le frère de Marie, Robusto, Hélium, Serena, Ciboulot, Pascal, Lionel, Amiral, Ginette, l'énigmatique Blanca ou encore Tortimer et Resetti (qui est au chômage) et son grand frère Don Resetti... Si vous avez des figurines ou des cartes amiibo de ces personnages, il ne sert à rien d'essayer de les faire venir, ils ne vous répondront pas... Mais qu'ils ne viennent pas en tant que villageois ne signifie pas grand chose, au contraire même. Cela peut aussi indiquer que Nintendo les réserve pour une arrivée prochaine.

Ainsi, récemment, Racine et Rounard ont repointé le bout de leur nez via une mise à jour et on sait déjà qu'en jui n, Risette et Serge viendront roucouler en chœur dans le jeu pour "la saison des mariages". On peut donc imaginer que d'autres personnages reviendront au fil des saisons et des mises à jour... Reste à savoir lesquels.