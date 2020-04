Fermé à cause de la pandémie de COVID-19, le musée Getty de Los Angeles transporte ses œuvres dans... Animal Crossing : New Horizons

Comme de très nombreux musées de par le monde, le Getty Museum de Los Angeles a du fermer suite à la pandémie de COVID-19 et aux mesures de confinement de la population. Cependant, le musée a décidé de continuer à promouvoir la culture et à célébrer l'art grâce à... Animal Crossing : New Horizons !

Le musée a en effet mis en ligne un générateur de QR Code permettant de choisir n'importe quel tableau habituellement exposé dans ses allées (celles du Getty Center et du Getty Village) pour le transporter instantanément dans Animal Crossing : New Horizons. Pour cela, il suffit de se rendre sur cette page et de télécharger l'application Nintendo Switch Online (sur Google Play et L'App Store) permettant de se connecter au NookLink; le plus difficile restant de faire son choix parmi les 7000 œuvres des deux musées sachant qu'il est possible aussi de prendre d'autres œuvres d'autres musées - voir tous les détails ici.

Pour rappel, Animal Crossing : New Horizons est disponible officiellement depuis le 20 mars 2020 en exclusivité sur Nintendo Switch. Pour plus d'infos, rendez-vous sur nos news précédentes en CLIQUANT ICI et visionnez nos vidéos exclusives en CLIQUANT ICI et LA.

Source : Getty