Ori and the Will of the Wisps : comparatif technique du jeu entre la version Xbox One et Nintendo Switch

C'est l'une des plus grosses surprises lors du dernier Nintendo Direct Mini : Partner Showcase à savoir la sortie de Ori and the will of the Wisps sur Nintendo Switch. D'ailleurs si vous n'avez pas suivi cet événement, nous vous recommandons de lire notre news récapitulative ici.

Évidemment les joueurs étaient en droit de se demander si cette version de Ori and the will of the Wisps allait pouvoir tourner correctement sur Nintendo Switch avant peut-être de passer à la caisse. C'est pourquoi nous vous proposons aujourd'hui une vidéo comparative entre la version Xbox One et Nintendo Switch du jeu, réalisé par la chaîne ElAnalistaDeBits.

Et c'est avec une immense surprise que le jeu tourne à 60fps (images par seconde) et de façon constante. Certes la résolution ainsi que la qualité des textures et des lumières ont étaient revus à la baisse mais le tout fait que le jeu fonctionne agréablement bien et sans sauts d'images histoire d'obtenir la meilleure expérience de jeu possible.

Moon Studio, les développeurs derrière ce jeu ont réussi une prouesse technique. Comme nous le disons ici chez Nintendo-Master, une image vaut mille mots c'est pourquoi nous vous invitons à regarder la vidéo comparative en question ci-dessous.

