2024 et Nintendo SWITCH 2 sont des mots qui vont très bien ensemble. En même temps, on aurait pu écrire la même chose avec 2023 et 2022 , voire aussi avec 2021 ... Mais bon, avec toutes ces news sur la Nintendo SWITCH 2 vous croyez que c'est facile de trouver une intro originale et marrante ? Et nous ne sommes qu'au début de l'année ! Forcément après sept ans de bons et loyaux services, on peut désormais légitimement penser que le successeur de la Nintendo Switch ne va pas trop tarder à faire parler de lui, officiellement;

En attendant, les rumeurs continuent. Cette fois, ce n'est pas tout à fait une rumeur mais plutôt une gaffe ou une erreur ou... Un coup de pub. En effet, le site Digital Trends a repéré le communiqué de presse de la société Altec Lansing, leader dans l'électronique audio, au sujet d'un nouveau logiciel nommé Ai Shark; un logiciel qui sera lancé à la rentrée. Là ou cela devient intéressant, c'est que le communiqué précise que le "lancement officiel devrait coïncider avec la Nintendo SWITCH 2 en septembre 2024" !

Alors Altec Lansing a-t-il dévoilé le nom officiel de la console et sa fenêtre de lancement ou a-t-il simplement créé un buzz médiatique de façon à faire parler de lui ? Il semble en effet étrange qu'une société "sans licence" ait des informations (tout du moins officielles) sur les plans de Nintendo...

Contacté par plusieurs sites, les dirigeants d'Altec Lansing se sont embrouillés dans des explications fumeuses et il faudra donc, encore une fois, patienter, avant d'en apprendre plus (réellement) sur la prochaine console de Nintendo. En attendant, on prépare notre prochaine intro.

Ce logiciel de jeu innovant devrait marquer un pas en avant significatif dans l'expérience de jeu, en offrant un gameplay amélioré pour les utilisateurs débutants. Le lancement officiel devrait coïncider avec la Nintendo Switch 2 en septembre 2024.

