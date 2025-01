Nintendo réagit à la suppression de Retro Studios des crédits de Donkey Kong Country Returns HD

Version HD du jeu sorti sur Wii en 2010 et, déjà, porté en 2013 sur 3DS, Donkey Kong Country Returns HD est disponible depuis jeudi dernier sur Nintendo Switch.

Et même si sa sortie a été quelque peu éclipsé par la publication du premier trailer de la Nintendo Switch 2, le jeu a malgré tout fait l'actualité après qu'il ait été révélé que son générique de fin ne mentionnait pas Retro Studios, le studio ayant développé le jeu original sur Wii.

A la place, le générique se contente de préciser que Donkey Kong Country Returns HD est " basé sur le travail" des développeurs originaux.

Honnêtement, on se demande comment une telle absence peut se justifier surtout quand on sait que Donkey Kong Country Returns HD est quasiment identique au titre original, les commandes adaptées à la Switch et la HD en plus.

Contacté à ce sujet par Eurogamer, Nintendo a fait la déclaration suivante :

Nous pensons qu'il faut donner un crédit approprié à toute personne impliquée dans la création ou contribuant à la création d'un jeu, et nous valorisons les contributions de tout le personnel pendant le processus de développement

En résumé : on n'est pas plus avancé.

Eurogamer a demandé des précisions à Nintendo et on n'hésitera pas à mettre ce post à jour si d'autres détails nous parviennent.

Pour rappel, Donkey Kong Country Returns HD est disponible depuis le 16 janvier 2025 sur Nintendo Switch. Pour plus d'infos, notre test complet de Donkey Kong Country RETURNS HD sur Nintendo Switch !

Source : Eurogamer