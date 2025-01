Donkey Kong Country Returns HD va vous donner la banane cette semaine sur Nintendo Switch

L'année 2025 vient à peine de démarrer que Nintendo a déjà la banane. Nous ne parlerons pas des rumeurs incessantes sur la Nintendo Switch 2, mais bien de la première sortie majeure de l'année 2025, à savoir Donkey Kong Country Returns HD. Disponible à partir du 16 janvier 2025 , nous vous proposerons prochainement un test dédié dans nos colonnes. D'ici-là, nous vous rappelons que le titre sera disponible à la fois en dématérialisé, mais également en version physique. Déjà sorti sur Wii et ayant eu le droit à une réédition sur Nintendo 3DS, allez-vous vous laisser tenter par cette version HD ?

L’infâme tribu Tiki Tak a hypnotisé les habitants de l’île et fait main basse sur la réserve de bananes de Donkey Kong ! Notre héros à cravate et son fidèle acolyte Diddy Kong partent sans attendre à la poursuite des malfrats pour leur montrer qu’on ne vole pas impunément la nourriture préférée des Kongs ! Tout au long de 80 niveaux répartis sur 9 mondes dont chacun se termine par un combat de boss monstrueux, nos héros devront donner le meilleur d’eux-mêmes pour récupérer les bananes qui leur ont été volées. L’obtention de tous les secrets, objets à collectionner et médailles du mode chrono nécessitera en outre une grande maîtrise du jeu de plateformes !