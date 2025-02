Donkey Kong Country Returns HD s'offre une démo gratuite sur Nintendo Switch

Initialement sorti sur Wii en 2010 avant d'être ensuite porté sur 3DS en 2013, Donkey Kong Country Returns est, depuis le mois dernier , de retour sur Nintendo Switch dans une version HD.

Si vous hésitez à (re)(re)sauter le pas ou que vous vous voulez tout simplement voir à quoi ressemble la version Switch de ce classique de la Wii, depuis ce jour une démo de Donkey Kong Country Returns HD est disponible en téléchargement gratuit sur l'eShop. De quoi avoir la banane ! (vous avez raison, on a déjà vu mieux comme gag).

Dans Donkey Kong Country Returns HD, écrasez vos ennemis, sautez dans des tonneaux-canons, montez à bord de chariots de mine… tout au long de votre périple sur l’île de Donkey Kong. Bénéficiant d’une refonte graphique, cette version du jeu de plateformes Donkey Kong comprend certaines caractéristiques des opus Wii et Nintendo 3DS, dont les niveaux supplémentaires de la version Nintendo 3DS.

Donkey Kong Country Returns HD propose des graphismes améliorés et intègre des éléments des versions Wii et Nintendo 3DS du jeu, notamment la possibilité d’utiliser les commandes par mouvement ou les boutons, la version Originale pour corser le défi, la version Moderne, qui permet de profiter de cœurs et d’objets supplémentaires, mais aussi les huit niveaux supplémentaires de la version Nintendo 3DS.

En outre, il sera possible qu’un deuxième joueur incarne Diddy Kong en coopération locale. Diddy peut utiliser son jet pack pour réaliser des sauts difficiles, et se servir de son fidèle Kawouetto-flingue pour repousser les ennemis.