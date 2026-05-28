Pictonico! : le nouveau jeu mobile de Nintendo est disponible - Tous les détails

Ca faisait longtemps que Nintendo n'avait pas sorti un nouveau jeu mobile mais avec un peu de patience tout est possible !

Bon, à dire vrai, ce n'est pas tout à fait le genre de jeu qu'on attendait... Mais en même temps, on ne peut pas dire qu'il n'est pas original et, au moins, il a été pensé pour son support. Pictonico! (puisque c'est son nom) est un titre qui nous propose de jouer avec nos photos avec près de 80 mini-jeux qui ont un côté très Wario Ware...

En attendant de vous donner notre avis sur le titre, retrouvez sa présentation complète et son trailer de lancement ci-dessous.

Transformez vos photos en mini-jeux !

C'est tout bête... mais ça peut donner lieu à des scènes incroyables !



・ Les stars de votre club de sport se pavanent sur le tapis rouge !

・ Votre boss a faim, aidez-le à manger !

・ Shampouinez vos vieux portraits du lycée et adoptez une nouvelle coupe !

・ Votre fils est un moulin à parole ? Faites-le taire !

・ Deux de vos amis qui ne se connaissent pas font de la chute libre ensemble !

・ Papy en danseuse étoile ? Mieux vaut ne pas rater la photo !

・ Maman n'est pas contente... mais il faut bien arracher ce poil de nez !

・ Papa fait encore cette drôle de tête. Oh, il porte un masque de beauté ?

・ Votre meilleure amie est le boss final ?! Manœuvre d'esquive !

・ Ce prof calme et discret était en réalité un grand sportif ?



Vous pouvez essayer quelques mini-jeux gratuitement, ou acheter des volumes payants pour débloquer un total de 80 mini-jeux, du plus simple au plus retors.

Attendez-vous à bien rigoler en revoyant vos vieilles photos !



Vous pouvez aussi prendre des photos sur le vif avec des amis et les utiliser directement.



*Ce jeu peut être commencé gratuitement.

*L'achat d'un volume de jeux est nécessaire pour jouer, mais une version de démonstration de plusieurs mini-jeux est disponible gratuitement.

*Une connexion Internet permanente n'est pas requise, mais un accès temporaire au réseau peut être nécessaire pour effectuer les opérations suivantes (des frais de transfert de données peuvent s'appliquer) :

・ Lancement initial

・ Achat de volumes de jeux

*Vos photos ne sont pas envoyées à Nintendo.

Pictonico! est disponible dès aujourd'hui en téléchargement gratuit sur iOS (ici) et Android (là). Il propose des achats intégrés. D’ailleurs, vous ne pouvez pas jouer sans payer. Après une démo de quelques secondes, vous avez le choix entre deux packs: 50 mini jeux pour 7,99€ et 30 mini jeux pour 5,99€. Bref pour découvrir les 80 mini jeux vous devrez débourser presque de 14€.

Et toujours :