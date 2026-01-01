Pictonico! - Vos photos prennent vie sous forme de mini-jeux sur mobile

Encore une annonce nocturne sur l'application Nintendo Today!. Alors que les joueurs pensaient peut-être voir prochainement un nouvel opus de la franchise WarioWare sur Nintendo Switch 2, Nintendo vient de surprendre les joueurs avec une toute nouvelle licence dénommée Pictonico! Derrière ce nom se cache un concept simple : photographier vos proches, et les incruster dans des mini-jeux gratuits et payants, et le tout depuis votre mobile. Le titre sera proposé en free-to-play à partir du 28 mai, et proposera deux packs de mini-jeux payants,

Pictonico! est un jeu d’action free-to-start*1 intense pour appareils connectés, conçu pour s’amuser avec les photos. Choisissez les photos que vous souhaitez voir apparaître dans le jeu ou prenez-en de nouvelles*2, puis jouez à des mini-jeux mettant en scène vos amis et votre famille. Redécouvrez les photos de vos proches sous un tout nouveau jour alors qu’ils affrontent des attaques de zombies. Faites-les revêtir des costumes farfelus, relever des défis carnaval et bien plus encore. Essayez gratuitement quelques-uns de ces mini-jeux hilarants et chaotiques, puis prolongez le plaisir avec les extensions disponibles à l’achat en débloquant jusqu’à 80 mini-jeux, de niveau facile à difficile.

Vous pourrez enregistrer les images et les vidéos des résultats cocasses de chaque mini-jeu sur votre appareil. Redécouvrez de vieilles photos en y ajoutant des éléments surprenants et originaux – faites par exemple défiler un ami sur le tapis rouge ou danser votre grand-père comme une ballerine – et partagez vos créations avec vos proches pour voir leur réaction et rire ensemble !

Pictonico! sortira sur les appareils connectés Android et iOS le 28 mai. Les préinscriptions pour ce titre sont ouvertes dès aujourd’hui sur le Google Play Store et l’App Store.

Notes :

*1 Le téléchargement de cette application est gratuit et des achats optionnels sont disponibles dans le jeu. Une connexion Internet permanente n’est pas nécessaire, mais un accès temporaire au réseau peut être requis pour certaines opérations, ce qui peut entraîner des frais de transmission de données.

*2 Il n’est pas nécessaire de disposer d’un compte Nintendo pour utiliser Pictonico!. Les photos des utilisateurs ne sont pas transmises à Nintendo.