Nintendo date la fin des achats sur les eShop de la 3DS et de la Wii U

C'est véritablement la fin d'une époque. Après l'avoir annoncé en février dernier sans donner de date, Nintendo revient aujourd'hui à la charge en datant la fin des services des eShop de la Nintendo Wii U et de la Nintendo 3DS. Dès le 29 août prochain , il ne sera plus possible d'approvisionner vos comptes en argent et dès le 27 mars prochain , il ne sera tout simplement plus possible d'acheter du contenu sur ces boutiques en lignes.

Il sera évidemment toujours possible de télécharger vos jeux achetés avant mars 2023 sur vos consoles après la fatidique date du 27 mars mais seulement pour quelques temps selon Nintendo. Attention à donc bien vous préparer pour la fin pure et simple de ces services (et donc de tous les jeux et contenus disponibles uniquement en version dématérialisée).

Notification : fin du service Nintendo eShop sur Wii U et Nintendo 3DS À partir de fin mars 2023, il ne sera plus possible d'effectuer des achats dans le Nintendo eShop sur la console Wii U ni sur la console Nintendo 3DS. Il ne sera plus possible non plus de télécharger du contenu gratuit, y compris les versions de démonstration. De plus, à l'approche de cette date, certaines fonctions associées ne seront plus disponibles : À partir du 29 août 2022, il ne sera plus possible d'approvisionner votre compte en utilisant une Nintendo eShop Card dans le Nintendo eShop de la Wii U ou dans celui de la Nintendo 3DS. Il sera toutefois possible d'enregistrer des codes de téléchargement jusqu'à fin mars 2023. Les utilisateurs ayant fusionné le solde de leur identifiant Nintendo Network (utilisé dans le Nintendo eShop de la Wii U et dans celui de la Nintendo 3DS) avec le solde de leur compte Nintendo (utilisé dans le Nintendo eShop de la Nintendo Switch) peuvent utiliser ce montant commun pour acheter du contenu sur n'importe laquelle de ces consoles jusqu'à fin mars 2023. Par la suite, le solde ne pourra être utilisé que pour acheter du contenu sur Nintendo Switch. Aucun changement n'est prévu en ce qui concerne le Nintendo eShop de la Nintendo Switch. Les modifications apportées au Nintendo eShop de la Wii U et à celui de la Nintendo 3DS seront simultanément répercutées dans les logiciels de ces consoles où il est possible d'effectuer des achats, comme la place Mii StreetPass, la boutique de thèmes et Nintendo Badge Arcade. Après mars 2023 et pour quelque temps, il sera encore possible de retélécharger des jeux et du contenu téléchargeable, recevoir des mises à jour de logiciels et d'utiliser des fonctionnalités de jeu en ligne sur les consoles Wii U et Nintendo 3DS. Nous vous remercions d'avoir utilisé le Nintendo eShop de la Wii U et celui de la Nintendo 3DS, et nous espérons que vous continuerez de vous amuser sur ces consoles. Nous avons profité de l'occasion pour préparer une rétrospective de vos activités à travers diverses statistiques de jeu. Pour y accéder, consultez le site : https://my-nintendo-3ds-wiiu-memories.nintendo.com. Combien de temps sera-t-il encore possible de retélécharger du contenu préalablement acheté dans le Nintendo eShop de la Wii U ou dans celui de la Nintendo 3DS ? Combien de temps sera-t-il encore possible de jouer en ligne sur ces consoles ? Il sera encore possible de retélécharger des jeux et du contenu téléchargeable, recevoir des mises à jour de logiciel et profiter des fonctionnalités de jeu en ligne sur les consoles Wii U et Nintendo 3DS pour quelque temps. Si j'accède au Nintendo eShop de la Wii U ou à celui de la Nintendo 3DS après fin mars 2023, que pourrai-je y faire ? Sur ces deux consoles, les utilisateurs pourront toujours : Retélécharger du contenu qu'ils possèdent

Télécharger les mises à jour de logiciel existantes Sur ces deux consoles, les utilisateurs ne pourront pas : Acheter du contenu Sur les consoles de la famille Nintendo 3DS, cela inclut le contenu payant, les pass et tickets dans les logiciels tels que la place Mii StreetPass, la boutique de thèmes, Nintendo Badge Arcade et Pokémon Bank. Sur Wii U, cela inclut les pass et tickets dans les logiciels tels que Wii Sports Club.

Télécharger des versions de démonstration

Télécharger des logiciels free-to-start

Enregistrer des codes de téléchargement

Approvisionner leur compte dans le Nintendo eShop Sur les consoles de la famille Nintendo 3DS, les utilisateurs pourront toujours : Télécharger quelques thèmes gratuits disponibles dans la boutique de thèmes

