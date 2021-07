Netflix n'est plus disponible sur Wii U et 3DS... Bientôt sur Nintendo Switch ?

C'était une des features intéressantes qui restait encore à la Wii U (voir les autres) lancée en septembre 2014.. . Seulement depuis le 30 juin, le rideau s'est baissé sur l'application Netflix sur la console au GamePad mais aussi sur celle de la 3DS (sachant que Netflix n'était pas disponible sur 3DS en Europe.) L'application était pourtant bien pratique pour naviguer sur le menu via le GamePad de la Wii U pendant la diffusion de son film ou de sa série sur la télé (même si au fil du temps et des mises à jour, c'était plus compliqué...) Cependant, sachant que 'l'application n'est toujours pas disponible sur Nintendo Switch, cela restait une solution de repli pour les fans de Nintendo.

Mais d'ailleurs, l'application Netflix va-t-elle finir par arriver sur Nintendo Switch et avec elle, les autres application du marché My Canal, Disney + ou encore Amazon Prime ? Depuis des années, il y a des rumeurs mais jamais rien de concret. Dernièrement, le lecteur SDK NexPlayer a été confirmé sur Nintendo switch et les choses pourraient peut-être bouger pour els fournisseurs OTT comme Netflix.

Même si Netflix et ses concurrents sont disponibles un peu partout sur mobiles et les téléviseurs, leur présence sur Nintendo Switch serait sans doute un plus pour la console... mais d'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire.

