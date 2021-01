Immortals Fenyx Rising x Blood of Zeus : la série de Netflix débarque pour une quête à durée limitée

Bien qu'il soit multi-plateforme, Immortals Fenyx Rising fait partie des gros jeux de la Nintendo Switch avec lequel il est possible de jouer longtemps et pas seulement à cause du premier DLC du season pass qui se profile à l'horizon. En effet, outre le contenu de base assez conséquent, le Zelda Botw-like d'Ubisoft ajoute régulièrement des défis et des récompenses supplémentaires accessibles via le Hall des Dieux.

On découvre ainsi cette semaine "Un hommage à la Famille, une nouvelle quête qui est en réalité une collaboration (pour ne pas dire une pub) avec la nouvelle série animée de Netflix Blood of Zeus. Une série animée très violente à l'animation sommaire qui à le mérite, au moins, d'être dans le thème du jeu. On y suit les aventures d'Héron, un demi-dieu et d'Alexia, une guerrière amazone aux prises avec des démons et les Dieux de l'Olympe...

Notez que cette quête gratuite qui permet notamment d'affronter le cerbère et d'obtenir un pendentif spécial ne sera disponible que jusqu'au 28 janvier prochain. Par contre il sera toujours possible d'acheter en pack ou à l'unité les armes et l'armure d'Alexia.

Pour rappel, Immortals Fenyx Rising est disponible depuis le 3 décembre 2020 sur les Playstation, les Xbox et la Nintendo Switch. Plus d'infos dans nos news précédentes et avec notre test du jeu.

