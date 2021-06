NexStreaming annonce le lecteur SDK NexPlayer pour la Nintendo Switch

C'est une info passée inaperçue que le site Nintendo Everything a mis en lumière. Nextreaming a annoncé le lancement du lecteur Nexplayer sur Nintendo Switch permettant le streaming HLS et DASH dans les applications Nintendo Switch. D'après le communiqué de presse (à retrouver ci-dessous) les fournisseurs OTT (abréviation pour Over-the-top ou service par contournement en français comme par exemple Netflix, CanalPlay ou Amazon Prime) vont pouvoir offrir "leurs services vidéo Live & VOD à près de 80 millions d'utilisateurs dans le monde" et les éditeurs de jeux vont pouvoir "inclure des contenus vidéo passionnants dans leurs jeux Nintendo Switch", Apparemment Nintendo se serait impliqué dans le projet. Reste à savoir si l'utilisation de cette technologie en pleine expansion sera pleinement utilisée à l'avenir dans les jeux et pour la console.

Communiqué de presse du 14 juin :