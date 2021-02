My Nintendo : échangez 350 points platine contre un lot d'aimants lenticulaires de Super Mario 3D World + Bowser's Fury

En ce moment, l'anniversaire des 35 ans du plombier moustachu n'étant pas terminé, Nintendo vient de proposer dès aujourd'hui un lot d'aimants lenticulaires aux couleurs de Super Mario 3D World + Bowser's Fury. En échange de seulement 350 points platine sur le site My Nintendo vous pourrez alors acquérir ces magnifiques magnets qui vous permettront de customiser à votre guise votre réfrigérateur (voir ci-dessous).

Pour cela rien de plus simple, il vous suffit d'échangez vos points platine ici afin d'obtenir un code. Puis ensuite de rentrer le code ici pour passer votre commande. Et le tour est joué. (plus de précision ci-dessous). Attention cependant, lors de la finalisation de l'achat de cet objet, 6.99€ vous seront demandés correspondants aux frais de port du produit.

Retrouvez toutes les informations à savoir via le lien ici pour obtenir ce lot d'aimants lenticulaires de Super Mario 3D World + Bowser's Fury. Retrouvez dès à présent notre TEST sur le jeu. Si cela vous intéresse retrouvez notre news sur le sac réutilisable spécial Animal Crossing : New Horizons ou plus récemment pour obtenir un kit de décoration pour Mario Kart LIVE : Home Circuit ICI.

Comment passer votre commande Vous pouvez utiliser le code de récompense pour commander le lot d'aimants lenticulaires - Super Mario 3D World + Bowser's Fury dans n'importe quel My Nintendo Store régional, sous réserve que votre adresse de livraison soit située dans l'un des pays listés ci-dessous.

Lorsque vous aurez échangé vos points contre cette récompense, un code de récompense s'affichera à l'écran. Accédez à la page de l'article dans le My Nintendo Store en suivant un des liens fournis ci-dessous, placez l'article dans votre panier, puis accédez à votre panier. Finalisez votre commande. Entrez votre adresse de livraison et votre adresse e-mail (si ces informations ont été enregistrées lors d'une commande précédente, elles s'afficheront automatiquement), choisissez une option de livraison, puis continuez vers la page de paiement. Entrez votre code de récompense obtenu précédemment dans le champ prévu à cet effet, en haut de la page. Renseignez les informations relatives au paiement, puis continuez vers la page suivante pour donner la confirmation finale nécessaire à la finalisation de votre commande.

Source : Nintendo