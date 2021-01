Monster Hunter Rise : Capcom Japon dévoile une édition "en or" des amiibo

Monster Hunter Rise est l'une des "grosses" exclusivités tiers de l'année sur Nintendo Switch (et vous pouvez dés à présent en avoir un aperçu grâce à sa démo disponible sur l'eShop.) Le jeu est attendu le 26 mars prochain et sa sortie sera accompagnée par trois amiibo dédiés que nous vous avons présenté ICI. De nouveaux amiibo qui auront droit à une édition spéciale en "or" (pour le moment) uniquement disponible via une loterie organisée au Japon du 25 janvier au 11 avril par Capcom et l'enseigne 7-Eleven. Pour voir un peu à quoi ressembleront ces amiibo, un "mock-up" a été réalisé. Retrouvez le sur cette page.

