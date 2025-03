Mario's Picross et le fantastique Donkey Kong sortis sur Game Boy de retour sur Nintendo Switch

Les abonnés au Nintendo Switch Online peuvent (re)découvrir dès aujourd'hui deux classiques de la Game Boy du milieu des années 90, le sympathique Mario's Picross et surtout l'excellentissime DONKEY KONG qui préfigure la série des Mario VS. Donkey Kong.

Comportant près de 101 niveaux très inventifs, ce DONKEY KONG est un classique indémodable et si vous voulez y (re)jouer, cette édition HD est sans doute la meilleure façon.

Pour avoir un aperçu des deux jeux, retrouvez le trailer d'annonce des deux jeux ci-dessous.

Présentation de Donkey Kong :

Redécouvrez ce grand classique du jeu d'arcade sur un petit écran et dans une version améliorée encore plus amusante !

Vous croyez connaître Donkey Kong ? Vous pourriez être surpris ! Cette version Game Boy élève le classique du jeu d'arcade à un niveau inédit en proposant 101 stages uniques où le jeu de plateformes atteint des sommets.

Comme dans la version arcade, Mario doit tirer Pauline des pattes de Donkey Kong, mais au-delà des stages du jeu original vous attend une expérience entièrement nouvelle. Dans chacun des nouveaux stages, qui font la part belle à l'action et à la réflexion, Mario doit esquiver les pièges et éviter les ennemis tout en actionnant des leviers, afin de mettre la main sur la clé et d'atteindre la sortie.

Heureusement, Mario a appris de nouvelles techniques pour l'occasion : il peut désormais, entre autres, se tenir en équilibre sur les mains et maîtrise le salto arrière. Ses nouvelles aptitudes ne seront d'ailleurs pas de trop pour triompher de Donkey Kong lors des nombreux face-à-face qui les attendent. Va donc apprendre les bonnes manières à ce singe, Mario !