Mario Kart TOUR : Toad ouvrier fait son entrée

Nous vous en avons parlé récemment, Mario Kart TOUR a reçu une mise à jour gratuite aux couleurs de Super Mario Maker 2 (disponible ici). Seulement, jusqu'à présent, seul Mario ouvrier était disponible dans la boutique tandis que Toad ouvrier manquait à l'appel. Ce n'est plus le cas désormais. En effet, depuis hier et jusqu'au 6 mai 2020 à 7h59, vous pouvez retrouver dans la boutique du jeu, un tuyau d'invocation mettant en avant Toad ouvrier. Avec un peu de chance vous obtiendrez même son kart : le Wagonnet marron et ses ailes : l'Aile étoile.

Pour rappel, cet événement sur Mario Kart TOUR avait pour objectif de promouvoir la dernière mise à jour de Super Mario Maker 2 sortie récemment. Si cela vous intéresse, retrouvez notre news détaillant son contenu ici.

Builder Toad shows up for part two of the Trick Tour! Whether it's constructing castles or rounding curves, safety always takes priority. With his yellow hard hat fastened on tight, he's ready to hit the track! #MarioKartTour pic.twitter.com/KxFm0b4vgq