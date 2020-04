Super Mario Maker 2 : la mise à jour est disponible - Tous les détails

La nouvelle mise à jour gratuite pour Super Mario Maker 2 sur Nintendo Switch introduira, le 22 avril, le nouveau mode « Créer un super monde » ainsi que de nouveaux contenus et fonctionnalités.

Le mode « Créer un super monde » permet aux joueurs de tracer une route entre ses stages qui relie le point de départ au château de fin. L'apparence de la carte de monde peut également être personnalisée, et jusqu'à huit mondes comptant en tout 40 stages peuvent être combinés permettant ainsi de créer un jeu Super Mario miniature qu'il sera possible de partager* avec le reste du monde.

En plus de ce nouveau mode, devinez qui d'autre s'apprête à faire une entrée remarquée dans Super Mario Maker 2 ! Nul autre que les Terreurs de Bowser ! Chacune de ces sept canailles possède sa propre palette de mouvements et peut bien évidemment être intégrée dans les stages créés par les joueurs. D'autres ennemis seront également ajoutés comme le redoutable Phanto chasseur de clé et les Mechakoopas.

De nouveaux objets et éléments de stage font aussi leur apparition à travers cette mise à jour gratuite de Super Mario Maker 2. Parmi eux se trouve le champignon SMB2, qui permet à Mario et ses amis de prendre l'apparence de leur version de Super Mario Bros. 2 et les rend capable de soulever et lancer des objets ou leurs ennemis tout comme dans le jeu d'origine ! Grâce au costume de grenouille de Super Mario Bros. 3, Mario n'a jamais nagé avec autant d'aisance et il peut même courir sur la surface de l'eau ! Le ballon de puissance de Super Mario World fait également partie des nouveaux venus, ainsi que le super gland de New Super Mario Bros. U et la fleur boomerang de Super Mario 3D World. Parmi les objets tirés de Super Mario 3D World figurent aussi cinq objets pouvant être portés dont la boîte canon et la boîte à hélice.