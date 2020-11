Super Mario Maker 2 : le stage permettant l'obtention d'une médaille pour les 35 ans de Mario est disponible

Nous vous en parlions au début du mois (souvenez-vous), les festivités in-game autour des 35 ans de Mario viennent de débuter. Des événements en ligne récompenseront les meilleurs joueurs de Super Mario Maker 2, Super Smash Bros. Ultimate et Splatoon 2 avec de véritables médailles estampillées d'un logo fêtant l'anniversaire du plombier moustachu !

Le premier des trois événements a lieu cette semaine, dès maintenant et jusqu'au 25 novembre à 4 heures du matin , un niveau spécial est disponible dans le jeu Super Mario Maker 2. Intitulée "Stage automatique des 35 ans" cette course spéciale contre-la-montre des Ninjis devrait vous être proposé via une notification dans le menu du jeu. C'est un stage automatique alors posez la manette et laissez vous porter au travers d'un niveau haut en couleur et rempli de clins d'œil ! Ensuite, si le cœur vous en dit, tentez le speedrun du niveau pour espérer remporter une des médailles mises en jeu. Cette médaille récompensera les 100 meilleurs joueurs européens sur ce niveau, il faudra donc réaliser le meilleur temps !

Le prochain événement autour de ces 35 ans qui mettra en jeu une centaine de médailles de plus aura lieu quant à lui sur Super Smash Bros. Ultimate en décembre . Ce sera un tournoi s'intitulera European Online Challenge – Super Star Showdown et mettra à l'honneur les combattants, objets et stages issus de la série Super Mario. Plus de détails seront bientôt donnés par Nintendo.

Enfin, le dernier événement sera sur Splatoon 2 en j anvier 2021 . Il prendra la forme d'un Splatfest spécial qui opposera l'équipe "Je préfère les champignons" qui peindra en rouge à celle "Je préfère l'étoile" qui peindra en jaune. Les 100 meilleurs joueurs de chaque équipe pendant ce festival gagneront une médaille.

À vos manettes et que les meilleurs gagnent !