Des Médailles de collection pour célébrer les 35 ans de Mario seront à gagner lors d'évènements sur Smash Ultimate, Splatoon 2 et Mario Maker

C'est via un tweet que Nintendo vient d'annoncer que de véritables médailles de collection estampillées pour célébrer les 35 ans de Mario seront à gagner lors de divers événements. Il y aura en tout 400 médailles à gagner, 100 dans Super Mario Maker 2, 100 dans Super Smash Bros. Ultimate et 200 dans Splatoon 2. Chaque médaille sera gravée d'un côté du logo du jeu dans laquelle elle aura été remportée et de l'autre côté d'un logo spécialement créé pour cet anniversaire.

Tout d'abord, un premier événement mettant en jeu, les 100 premières médailles, se déroulera dans Super Mario Maker 2, ce sera une course spéciale contre-la-montre des Ninjis disponible du 18 Novembre prochain à 4 heures du matin jusqu'au 25 novembre, encore une fois à 4 heures du matin. Ce stage sera trouvable sous le nom " Stage automatique des 35 ans". Les 100 meilleurs joueurs qui auront réalisé les meilleurs temps remporteront chacun une médaille gravée du logo du jeu.

Ensuite une centaine d'autres médailles seront mise en jeu dans un tournoi de Super Smash Bros. Ultimate. Ce Super Smash Bros. Ultimate: European Online Challenge – Super Star Showdown aura lieu en décembre 2020 et gratifiera les 100 meilleurs joueurs de ce tournoi d'une médaille.

Enfin, en j anvier 2021 , se déroulera dans Splatoon 2 le Splatfest spécial pour cet anniversaire qui opposera l'équipe "Je préfère les champignons" qui peindra en rouge à celle "Je préfère l'étoile" qui peindra en jaune. Les 100 meilleurs joueurs de chaque équipe pendant ce festival gagneront une médaille.

Il est temps pour les joueurs européens de ces trois jeux de s'entraîner en vue de gagner une ou plusieurs de ces médailles de collection !

Des médailles #SuperMario35 sont à gagner en jouant à Super Mario Maker 2, Super Smash Bros. Ultimate et Splatoon 2 !



Plus d'infos : https://t.co/VlbpTPnfQA pic.twitter.com/V5K1KU0GKQ — Super Mario France (@SuperMario_FRA) November 4, 2020

Source : Nintendo