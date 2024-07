Luigi's Mansion 2 HD : la presse frissonne de plaisir dans le trailer Accolades

Luigi's Mansion 2 HD est l'un des jeux de l'été sur Nintendo Switch. Il a forcément un petit goût de déjà joué pour celles et ceux qui suivent Nintendo depuis des années puisqu'il s'agit ni plus ni moins que du portage du jeu sorti il y a plus de dix ans sur 3DS.

Néanmoins, cela reste un excellent jeu qui a sensiblement réorienté la série, en définissant de nouvelles bases qui ont depuis été reprises, développées et améliorées dans Luigi's Mansion 3. Pour autant, à Nintendo-Master, nous pensons que si ce portage permet à un nouveau public de découvrir le titre, il n'en reste pas moins que le titre a été pensé pour la 3DS, et s'il apparaissait extraordinaire sur la petite portable de Nintendo, c'est beaucoup moins le cas sur Nintendo Switch. Pour en savoir plus, lire notre test de LUIGI'S MANSION 2 HD.

Du côté de la presse française en général, le jeu a été plutôt bien accueilli avec des tests positifs dans leur ensemble et des notes allant de 7,5 à 9/10 . Et c'est un peu partout pareil. Actuellement sur Metacritic, le "metascore" du jeu (sur 83 critiques) est de 77.

Pour avoir un aperçu (positif) de ce que pense la presse du jeu en France, retrouvez ci-dessous trailer Accolades de Luigi's Mansion 2 HD

Pour rappel, Luigi's Mansion 2 HD est disponible depuis le 27 juin 2024 sur Nintendo Switch.

C'est l'heure du grand nettoyage ! Prenez votre courage à deux mains et partez en mission avec Luigi, le héros au cœur sensible, dans Luigi's Mansion 2 HD sur Nintendo Switch Dans cette aventure aux graphismes retravaillés, vous parcourrez les effrayantes contrées de la Vallée des ombres, une région grouillant de fantômes espiègles. Heureusement, Luigi est équipé pour la situation : il peut étourdir ces enquiquineurs avec son Spectroflash et utiliser son fidèle Ectoblast pour aspirer les fantômes et les objets autour de lui, ou pour activer toutes sortes de mécanismes. Les escapades paranormales de Luigi le conduiront dans toutes sortes de lieux plus inquiétants les uns que les autres : un laboratoire botanique abandonné, une fabrique d'horloges délabrée, ou encore une mystérieuse mine prise dans la neige et la glace, pour n'en mentionner que quelques-uns... Jusqu'à quatre personnes peuvent faire équipe en mode sans fil local ou en ligne pour relever les défis de la Tour Hantée, où se trouvent de nombreux pièges et fantômes qui n'apparaissent pas dans le jeu principal.

