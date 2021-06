Brawlhalla est un jeu "gratuit" développé par Ubisoft, disponible sur de nombreuses plateformes dont l'eShop de la Nintendo Switch. Il s'agit d'un jeu de combat que l'on peut, sans trop se tromper, ranger dans la catégorie des Smash Bros-like. Comme de nombreux jeux disponibles en téléchargement gratuit, c'est aussi une superbe plateforme de promotion pour des licences diverses et variées. Depuis son lancement en novembre 2018, le jeu a ainsi accueilli de nombreux combattants comme HellBoy, Shovel Knight, Rayman ou encore les héros des cartoons Adventure Time, Kung-Fu Panda et Steven Universe. A l'occasion hier soir de la diffusion de la conférence Ubisoft Forward (à voir et revoir ici) Ubisoft à annoncer l'arrivée des héros de la série animée Les Tortues Ninja à savoir Donatello, Léonardo, Raphael et Michelangelo. Les quatre héros seront accompagnés par un nouveau mode, de nouveaux décors et tout un tas de petites nouveautés à retrouver listés ci-dessous.

Les Tortues Ninja débarquent dans Brawlhalla le 16 juin prochain .

Le 16 juin, l'arrivée des héros en demi-coquilles donne le coup d'envoi d'un événement en jeu qui propose un nouveau mode de jeu appelé Crew Battles, un nouvel effet KO mettant en vedette Shredder et le Foot Clan, et de nouvelles attaques Signature des Tortues avec des apparitions de Maître Splinter et de Casey Jones.

Il y aura également de nouveaux graphismes représentant les égouts verts radicaux de Teenage Mutant Ninja Turtles avec des versions Free-For-All et 1v1 disponibles. De plus, quatre nouveaux avatars totalement tubulaires avec le symbole du Foot Clan, Krang, le Technodrome et un avatar animé avec tous les visages des tortues seront disponibles. Tous les objets seront toujours achetables et jouables après la fin de l'événement. Le mode de jeu et la carte seront également toujours jouables après la fin de l'événement afin que vous puissiez lancer une coquille sérieuse quand vous le souhaitez.