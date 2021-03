Brawlhalla accueille les personnages de Kung Fu Panda dans un cross-over

Brawlhalla va bientôt accueillir Po, le célèbre panda lutteur de la série de films d'animation Kung Fu Panda. Toujours disponible gratuitement depuis le 6 novembre 2018 sur Nintendo Switch, Brawlhalla continue de se doter de contenus régulièrement et cette fois-ci le jeu accueille, grâce à la magie du cross-over, 3 nouveaux personnages Po le panda, Tigresse et Tai Lung le méchant du premier film. Ces trois nouveaux personnages pour le jeu sont d'ores et déjà disponibles vous coûteront 300 Mammoth Coins (la monnaie du jeu) chacun.

Que pensez-vous de ce cross-over entre Brawlhalla et Kung Fu Panda ?