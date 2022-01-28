Légendes POKEMON : Z-A : 5,8 millions d'exemplaires en une semaine dont près de la moitié sur Nintendo Switch 2

Légendes POKEMON : Z-A est sorti le 16 octobre dernier sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2,et il a été plutôt bien reçu malgré quelques soucis (lire notre revue de presse et notre test complet).

On découvre aujourd'hui, via un communiqué de presse de The Pokémon Company, que le jeu a fait un excellent démarrage en s'écoulant à près de 5,8 millions d'exemplaires dans le monde au cours de sa première semaine de commercialisation (en incluant les versions numériques). Info intéressante : près de la moitié des ventes proviendraient de la version Nintendo Switch 2 du jeu.

Si ce démarrage est excellent, il est cependant inférieur de celui de Légendes Pokémon : Arceus, sorti en janvier 2022 , qui en une semaine s'était écoulé à plus de 6,5 millions d'exemplaires dans le monde- et sur une seule console.

The Pokémon Company annonce que le jeu Nintendo Switch 2 / Nintendo Switch « Légendes POKEMON : Z-A », a enregistré 5,8 millions d'exemplaires de ventes dans le monde entier au cours de sa première semaine de commercialisation, dont environ la moitié sur Nintendo Switch 2. (*Selon une étude de Nintendo Co., Ltd. comprenant la version téléchargeable) Ce titre est le premier de la série « Pokémon » à proposer des combats Pokémon en temps réel, permettant ainsi de profiter d'une expérience inédite alliant « combat » et « action ». L'aventure se déroule dans la ville d'Illumis, en pleine reconstruction. Pendant la « journée », vous parcourez la ville à la recherche de Pokémon sauvages, qui vivent dans des zones spéciales aménagées un peu partout dans la ville, pour les capturer et les ajouter à votre équipe. La nuit, vous pouvez relever le défi des compétitions du "Royal Z-A"» dans des zones entourées d'un hologramme rouge qui apparaît dans la ville, et affronter d'autres dresseurs dans des combats Pokémon acharnés afin de devenir le meilleur dresseur.

En attendant d'autres détails, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, Légendes POKEMON : Z-A et Légendes Pokémon : Z-A - Nintendo Switch 2 Édition sont disponibles sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Sur l'eShop, le jeu est vendu à 59,99€ dans sa version Switch 1 et à 69,99€ dans sa Nintendo Switch 2 Edition.

Pour tout savoir sur Légendes POKEMON : Z-A, lire notre test complet ICI et notre Revue de TESTS exclusive.

Lire aussi : Légendes Pokémon : ARCEUS : plus de 1,4 million d'exemplaires vendus en seulement trois jours au Japon

NINTENDO DIRECT - 12/09/2025 : toutes les infos et toutes les annonces

Et toujours :