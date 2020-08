Le générique des Simpson réalisé dans Animal Crossing : New Horizons

Depuis la sortie d'Animal Crossing : New Horizons des entreprises et des joueurs du monde entier s'amusent à montrer leurs créations ou bien réaliser des scènes cultes de la pop culture, etc. C'est le cas aujourd'hui d'un fan sous le pseudo de Great-Bit Arcade qui a réalisé le générique des Simpson dans Animal Crossing : New Horizons le plus fidèlement possible. Retrouvez sa vidéo ci-dessous, son travail vaut le détour.

Si vous l'avez manqué, retrouvez toutes les infos à savoir concernant la dernière mise à jour d'Animal Crossing : New Horizons ici.

Si vous avez été conquis par la qualité de la réalisation de cette vidéo, nous vous recommandons chaleureusement d'aller voir de plus près la chaîne Youtube de ce fan car d'autres vidéos de ce genre sont d'ores et déjà disponibles.

Source : Youtube