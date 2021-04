Immortals Fenyx Rising : un coup d'œil en vidéo sur le DLC "Les Dieux Perdus"

Immortals Fenyx Rising le jeu d'aventure d'Ubisoft qui mixe Zelda : Breath of the Wild et d'Assassin's Creed Odyssey en l'enrobant de dialogues humoristiques omniprésents a reçu, il y a peu , son troisième DLC nommé "Les Dieux Perdus". Pour voir à quoi cela ressemble, retrouvez une vidéo ci-dessous de la version Nintendo Switch (en anglais.) En prime retrouvez une présentation du DLC.

Pour rappel, Immortals Fenyx Rising est disponible depuis le 3 décembre dernier sur les Playstation, les Xbox et la Nintendo Switch. Pour plus d'infos, notre test complet est à lire ICI et toutes nos news dédiées au jeu vous attendent LA.

Dans Immortals Fenyx Rising : Les dieux perdus, DLC au gameplay vertical et dynamique, les joueurs retrouvent Fenyx qui profite de sa nouvelle vie en tant que déesse de l’Olympe. Quand un nouveau désastre frappe le monde des mortels, c’est à son tour de choisir un nouveau héros qui rétablira l'équilibre sur Terre et réunira les dieux perdus. Au cours de ce DLC, les joueurs exploreront l'île de Pyrite et incarneront Ash, une mortelle enthousiaste qui sera chargée de convaincre Poséidon, Hadès et d'autres dieux de retourner au Panthéon.

Dans cette dernière aventure post-lancement, les joueurs découvriront de nouveaux dieux, monstres et ennemis redoutables ainsi que de nouvelles régions qui regorgent de défis et de secrets. Dans le cadre du nouveau système de progression, les joueurs auront également accès à de puissantes améliorations, à des bonus spécialisés, à des styles de combat uniques, ainsi qu’à deux nouvelles capacités :

Tremblement catastrophique : un puissant coup de pied qui permettra à Ash d’abattre tous les ennemis qui se trouveront autour de lui.

Furie de la nature : un faisceau d’énergie qui endommagera tout ce qui croisera le chemin d’Ash, augmentant ses dégâts au fil du temps.

Les joueurs peuvent actuellement gagner des récompenses en jeu en invitant des amis à acheter Immortals Fenyx Rising via le programme de parrainage d'amis. Les participants invités qui achèteront et joueront au jeu recevront également une récompense : le Pack d’armes de glace. Davantage d'informations sur le programme de parrainage d'amis sont disponibles sur : immortalsfenyxrising.com/referral.

Pour jouer au DLC Immortals Fenyx Rising : Les dieux perdus, les joueurs peuvent acheter le Season Pass qui comprend l'accès aux trois DLCs pour 39,99€, ou individuellement au prix public conseillé de 14,99€. Les DLCs permettront non seulement aux joueurs de rencontrer de nouveaux personnages et de découvrir de nouveaux défis, mais aussi d’explorer de nouveaux royaumes et de nouvelles façons de jouer.

Dans la démo gratuite d’Immortals Fenyx Rising, Fenyx est chargée de découvrir le mystérieux secret des cyclopes. Prenant place dans un archipel conçu exclusivement pour la démo et inspiré de la région d'Aphrodite dans le jeu, la démo propose un mélange de combat, d'exploration et d’énigmes qui permettront aux joueurs de vivre une expérience de jeu complète.