Grand Theft Auto: The Trilogy : les trois GTA reçoivent la mise à jour 1.04 sur Nintendo Switch - Tous les détails

Depuis la fin d'année dernière , la licence culte de Rockstar, GTA a enfin droit de cité sur Nintendo Switch. Alors, il ne faut pas aller trop vite puisqu'il s'agit des trois épisodes de l'ère PS2 réunis dans Grand Theft Auto : The Trilogy - The Definitive Edition. Cela reste malgré tout une bonne nouvelle puisqu'il s'agit de trois classiques remis au goût du jour qui n'étaient jusqu'à présent jamais sortis sur consoles Nintendo. Cependant beaucoup de plaintes et de critiques ont été formulées autour des remasters et pas seulement des versions Switch, obligeant d'ailleurs Rockstar à publier des excuses, Depuis, les trois jeux ont reçu de multiples mises à jour qui ont arrangé pas mal les choses. Et ce n'est pas fini puisque le site officiel de Rockstar annonce une mise à jour imminente. Retrouvez ci-dessous tous les détails de cette mise à jour

Grand Theft Auto : The Trilogy - Notes de mise à jour 1.04 de The Definitive Edition sur Nintendo Switch

Général - Tous les titres Amélioration des performances de jeu dans tous les modes graphiques

Améliorations de la stabilité

Correction de plusieurs problèmes lors de la tentative de réessayer une mission à partir du dernier point de contrôle

Correction d'un certain nombre de problèmes de collision

Correction d'un certain nombre de problèmes d'art de texture et de signalisation Grand Theft Auto III - L'édition définitive Ajout de la possibilité de maintenir le bouton Sprint enfoncé pour effectuer un sprint partiel lors de l'utilisation de Tap to Sprint

Collision améliorée près du refuge de Shoreside Vale

Collision améliorée près du barrage de Cochrane

Collision améliorée près du Phil Cassidy Army Surplus

Collision améliorée près de SupaSave !

Amélioration du comportement du zoom sur la mini-carte classique

Amélioration du cheminement de la voiture blindée dans certaines circonstances à la fin de la mission "Service d'escorte"

Amélioration des collisions sur les garde-corps jaunes

Amélioration de plusieurs textures trouvées sur le Manana qui apparaît dans la mission "Dead Skunk in the Trunk"

Amélioration de la visibilité sur certains des panneaux "Pay 'n' Spray" la nuit

Amélioration du comportement du GPS lors des missions Vigilante

Amélioration du comportement de la caméra cinématique lors des missions RC Toyz

Amélioration du comportement de la caméra lors de l'équipement du fusil Sniper

Amélioration des détails sur le Triad Fish Van vu de loin

Correction d'un problème qui entraînait des textures et du texte mal placés sur les arches du marché de Chinatown

Correction d'un problème affectant plusieurs textures de signalisation Pay 'N' Spray

Correction d'un problème qui empêchait le joueur d'entrer dans une voiture à moins de rester immobile

Correction de problèmes avec un certain nombre d'interactions avec les PNJ

Correction d'un problème où Claude ne regardait pas par-dessus son épaule lors de l'utilisation de la caméra arrière

Correction d'un problème qui empêchait l'accomplissement du Social Club "Je marche ici" de ne pas être attribué à certains joueurs lorsque les conditions étaient remplies

Correction d'un problème de géométrie près du pont de Staunton

Correction d'un problème avec l'icône 'K-JAH Radio'

Correction d'un problème où les détails du Cartel Cruiser n'apparaissaient pas initialement à l'approche du véhicule

Correction d'un problème de texture sous le pont Callahan près de l'entrée du chantier naval

Correction d'un problème de texture sur l'Enforcer

Correction d'un problème de collision avec l'eau dans le parc de Belleville

Correction d'un problème dans "Payday For Ray" qui empêchait certains joueurs de progresser après avoir atteint le premier téléphone public

Correction d'un problème qui empêchait le démarrage de la mission "Liberator" lorsque le joueur entrait dans la couronne

Correction d'un problème qui faisait que l'éclairage était visible à l'intérieur pendant la cinématique de la mission "Evidence Dash"

Correction d'un problème qui entraînait la répétition de la cinématique de fin pour certains joueurs lors de la mission "Bomb Da Base: Act II"

Correction de plusieurs problèmes de texte dans le menu Briefs

Correction d'un problème qui faisait que les colis apparaissaient trop sombres la nuit pendant "A Drop In The Ocean"

Correction d'un problème où le tank Rhino apparaissait sans portes

Correction d'un problème avec le GPS lors de la mission "L'échange"

Correction d'un problème où la porte du Staunton Pay 'n' Spray apparaissait fermée

Correction d'un problème qui faisait scintiller les effets de brouillard dans certaines conditions

Correction d'un problème avec les effets de feu et d'explosion pendant la mission "Purge des paparazzis"

Correction d'un problème qui entraînait la disparition de véhicules si le joueur s'en éloignait trop

Correction d'un problème qui faisait que l'emplacement de Kanbu ne s'affichait plus sur la mini-carte après avoir été libéré pendant "Kanbu Bust-Out".

Correction d'un problème qui faisait que tous les feux de circulation s'affichaient toujours en vert

Correction d'un problème qui faisait que deux Marias étaient visibles pendant la cinématique à la fin de la mission "The Exchange"

Correction d'un problème qui empêchait les membres de Diablo de mourir s'ils tombaient à l'eau pendant la mission "Pump-Action Pimp"

Correction d'un problème qui empêchait la superposition du Social Club de répondre pour certains joueurs PC

Correction d'un problème avec les commandes de vol du Dodo sur PC

Correction d'un problème qui empêchait le message "Succès déverrouillé" de se déclencher lorsque le joueur était hors ligne sur Xbox One Grand Theft Auto: Vice City - L'édition définitive Textures murales améliorées à l'hôtel Colon

Amélioration du mur de l'allée à côté de l'hôtel Deacon

Amélioration du comportement d'apparition de l'ennemi dans la mission "Demolition Man"

Amélioration du comportement de la caméra dans l'hélicoptère lors de la mission "Phnom Penh '86"

Amélioration des fenêtres de l'hôtel Moist Palms

Collision améliorée autour de la grande banque corrompue

Amélioration de la collision sur la clôture entourant l'hôtel Moist Palms

Collision améliorée près du parking à l'extérieur de l'imprimerie

Collision améliorée près du pont entre Starfish Island et The Mainland

Collision améliorée dans le hall de l'hôtel Ocean View

Correction d'un problème où le succès "Chopper'd Up" n'était pas attribué

Correction d'un problème qui faisait que les blips des véhicules en feu n'apparaissaient pas sur la mini-carte et le chronomètre se bloquait pendant les missions des pompiers

Correction d'un problème qui faisait que le joueur échouait à la mission "Cop Land" chaque fois que le café explosait

Correction d'un problème qui empêchait le joueur d'échouer à la mission "Cannon Fodder" après sa mort

Correction d'un problème qui empêchait l'obtention du succès "Prendre le cannoli"

Correction d'un problème qui faisait que le joueur échouait à la mission "Publicity Tour" après avoir conduit la limousine dans la couronne à une vitesse élevée

Correction d'un problème qui faisait que les flics devenaient blancs et disparaissaient lorsqu'ils étaient tués pendant la mission "No Escape?"

Correction d'un problème qui faisait que l'itinéraire GPS était visible sur la mini-carte pour le coursier pendant la mission "Hit the Courier"

Correction d'un problème qui faisait que des marqueurs d'objectif restaient sur la mini-carte après avoir échoué à la mission "Shakedown"

Correction d'un problème qui entraînait la restauration de la santé de Tommy après être monté sur le vélo dans la mission "Pizza Boy"

Correction d'un problème qui empêchait les feux de circulation de s'allumer

Correction d'un problème qui faisait que les objectifs et les emplacements des suspects lors des missions Vigilante n'apparaissaient que dans le menu Briefs

Correction d'un problème avec la texture de la porte d'entrée à "Pole Position"

Correction d'un problème avec la texture de la porte de garage à l'arrière du poste de police

Correction d'un problème qui faisait que le panneau de signalisation Joe's Beds à l'intérieur du centre commercial North Point apparaissait à l'envers

Correction d'un problème qui empêchait le verre de se casser lors de la destruction des vitrines du Howlin' Petes Biker Emporium

Correction d'un problème avec les avions apparaissant dans des couleurs incorrectes lors de l'atterrissage à l'aéroport

Correction d'un problème qui faisait que BJ n'apparaissait pas correctement pendant la cinématique après l'achat de Sunshine Autos

Correction d'un problème qui faisait que la pluie était visible à l'intérieur de l'usine d'impression pendant la cinématique de la mission "Hit the Courier"

Correction d'un problème où les bruits de pas n'étaient pas audibles lors du déplacement et de la visée avec une arme à une main

Correction d'un problème qui entraînait la répétition de l'audio du scanner lors de l'entrée dans une ambulance Grand Theft Auto: San Andreas - L'édition définitive Amélioration de la coupe de cheveux High Fade

Amélioration de la vue de la caméra à la première personne dans certains véhicules

Collision améliorée dans l'arrière-boutique de Zero's RC Shop

Amélioration des messages de l'interface utilisateur des pompiers et des ambulanciers paramédicaux à une résolution de 4k

Amélioration de l'interface utilisateur sur le téléviseur de l'auto-école lorsque la résolution est définie sur 3440 x 1440 sur PC

Amélioration de l'audio pendant la mission "Sweet's Girl"

Correction d'un problème avec la texture de la fenêtre au point de contrôle de sécurité de l'aéroport de Los Santos

Correction d'un problème avec la texture du sol au Angel Pines Motel

Correction d'un problème de collision dans la ruelle de la banque de la petite ville

Correction d'un problème où les instructions restaient à l'écran pendant toute la durée des missions de chauffeur de taxi

Correction d'un problème où le reflet de CJ n'apparaissait pas dans les miroirs lors de la visée avec la lunette de visée ou de l'utilisation de la caméra

Correction d'un problème qui faisait que la musique continuait à jouer et que les voitures devenaient inutilisables après le chargement d'une sauvegarde pendant le défi Lowrider "Cesar Vialpando"

Correction d'un problème qui faisait que les caisses ne se vidaient pas à la fin de la mission « Passage clandestin »

Correction d'un problème qui faisait que les PNJ traversaient leur lit lors d'un cambriolage

Correction d'un problème qui empêchait l'obtention du succès "Ain't Nothing But a G Thing"

Correction d'un certain nombre de problèmes empêchant le joueur de monter sur des vélos et des motos pendant certaines missions

Correction d'un problème qui empêchait la collision de débris de construction de se réinitialiser après avoir réessayé la mission "Yay Ka-Boom-Boom"

Correction d'un problème qui entraînait une synchronisation labiale manquante à la fin de la mission "Wrong Side of the Tracks"

Correction d'un problème qui empêchait les feux de circulation de fonctionner

Correction d'un problème qui faisait que la cinématique sur le cargo se terminait prématurément pendant la mission "Le Da Nang Thang"

Correction d'un problème qui faisait que la triche Big Head persistait lors du passage d'un jeu à l'autre sans fermeture

Correction d'un problème où certains paramètres n'étaient pas enregistrés après avoir quitté le jeu

Correction d'un certain nombre de problèmes de progression dans la mission "Pier 69"

Correction d'un problème qui faisait que la couronne du Panopticon apparaissait surdimensionnée dans la mission "Opportunité de photo"

Correction d'un problème avec le GPS pendant la mission "Robbing Oncle Sam"

Correction d'un problème qui faisait que la musique persistait après le chargement d'une sauvegarde pendant une routine de danse à la discothèque

Correction d'un problème qui empêchait le joueur de conduire des véhicules après avoir chargé une sauvegarde pendant le défi Lowrider

Correction d'un problème qui permettait aux voitures piétonnes d'entrer dans le cimetière pendant la mission "Los Sepulcros"

Correction d'un problème qui faisait que Ryder pouvait être tué après avoir terminé la mission "Home Invasion"

Correction d'un problème qui empêchait les joueurs de réessayer la mission "High Stakes, Low Rider"

Correction d'un problème qui empêchait la création d'une sauvegarde automatique après avoir terminé la mission "High Stakes, Low Rider"

Correction d'un problème avec les instantanés visibles sans utiliser l'appareil photo pendant que CJ est au téléphone

Correction d'un problème qui faisait que le texte d'aide invitant le joueur à revenir plus tard n'apparaissait que la première fois lorsqu'il tentait de démarrer la mission "Home Invasion" en dehors de l'heure correcte

Correction d'un problème qui faisait apparaître un effet de ramassage au-dessus de la maison Johnson après avoir terminé la mission "Sweet & Kendl"

Correction d'un problème qui entraînait la disparition des effets de feu après une nouvelle tentative depuis un point de contrôle dans la mission "Burning Desire"

Correction d'un problème qui faisait que les véhicules à deux roues devenaient invisibles après avoir fait un wheelie à la première personne

Correction d'un problème qui empêchait l'obtention du succès "I Ain't No Buster"

Correction d'un problème qui entraînait la persistance du texte d'aide tout au long de la cinématique d'ouverture de la mission "Problèmes de gestion"

Correction d'un problème qui entraînait la persistance du texte d'aide tout au long de la cinématique d'ouverture de la mission "Nettoyer le capot"

Correction d'un problème qui faisait apparaître CJ et Ken dans la cinématique alors qu'ils entraient dans l'usine de viande dans la mission "The Meat Business".

Correction d'une texture de fenêtre inversée à Los Santos Pawn Shop

Correction d'un problème avec la texture Rhyme Book dans la mission « Madd Dogg's Rhymes »

Correction d'un problème qui faisait que le pendentif africain, les plaques d'identité et le chronomètre apparaissaient en noir lorsqu'ils étaient équipés d'autres vêtements

Correction d'un problème avec la coiffure High Afro manquant d'une section à l'arrière de la tête de CJ

Correction d'un problème qui empêchait la langue de la clé de carte de changer après avoir été modifiée dans le menu Paramètres

