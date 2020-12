Ghosts N Goblins Resurrection : le chevalier Arthur fait son grand retour dans un opus remasterisé sur Nintendo Switch

Après la diffusion d'un nouveau trailer de Monster Hunter Rise lors des The Game Awards cette nuit (voir notre news ici), Capcom riposte une seconde fois en dévoilant via un somptueux trailer le retour du chevalier Arthur dans une version remaîtrisée au goût du jour nommée Ghosts N Goblins Resurrection. Un opus devenu classique quand on sait qu'il a marqué les esprits des joueurs de par sa difficulté écrasante.

De plus, nous apprenons qu'il ne faudra pas attendre longtemps avant de pouvoir mettre la main dessus car le jeu est attendu le 25 février 2021 sur Nintendo Switch. Un retour qui fera certainement plaisir aux fans qui souhaiteraient refaire ce classique sur Nintendo Switch pour la nostalgie.

La populaire série Ghosts ‘n Goblins de Capcom fait son retour sur #NintendoSwitch ! Retrouvez Arthur pour de nouvelles aventures dans Ghosts ’n Goblins Resurrection, disponible le 25/02/2021 ! pic.twitter.com/0wSyN0ZfPy — Nintendo France (@NintendoFrance) December 11, 2020

Source : Youtube