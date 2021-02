Ghosts 'N Goblins Resurrection : la mort lui va si bien sur Nintendo Switch

C'est une exclusivité (en tout cas pour le moment) qui vaut son pesant d'or. Ghosts 'N Goblins Resurrection est attendu cette semaine sur Nintendo Switch et autant vous prévenir que vous allez en baver surtout si, comme votre serviteur vous avez deux mains gauches et une parenté, même lointaine, avec Gaston Lagaffe. Signalons tout de même que ce nouvel opus permet de choisir sa difficulté entre quatre niveaux que l'on peut changer à la volée: Paladin, pour les purs et durs (mais mieux vaut être chauve car le risque d'arrachage de cheveux est réel), Chevalier (qui demande, là encore des nerfs d'acier) Ecuyer (qui permet de recommencer encore et toujours) et enfin Laquais (qui permet de bénéficier d'un sort d'immortalité et que l'on évitera pour ne pas être marqué par le sceau de l'infâmie- surtout que "de nombreux mystères du jeu resteront alors inaccessibles") Le jeu permet en outre de jouer à deux, ce qui est très sympathique. En attendant notre test, retrouvez une première vidéo du jeu en mode Ecuyer qui vous donnera déjà un aperçu du jeu.

Pour rappel, Ghosts 'N Goblins Resurrection est attendu le 25 février 2021 en exclusivité sur Nintendo Switch. Il est disponible en précommande à 29,99€ sur l'eShop de la console.

Entre hommage nostalgique et réinvention, découvrez l'univers fantastique d'une grande chanson de geste.

S'inspirant de Ghosts 'n Goblins et de Ghouls 'n Ghosts pour donner naissance à un titre inédit, Resurrection est digne de son nom.

Ne vous laissez pas duper par les splendides graphismes de ce monde féérique ! Ce jeu reste un hommage aux titres d'origine et à leur impitoyable système de jeu, plébiscité par les fans. Venez mettre votre persévérance à l'épreuve, le défi est lancé !

Histoire

Il était une fois…

Dans un monde lointain, d'une beauté inégalée,

Une princesse et son preux chevalier qui du soleil profitaient.

Quand soudain, catastrophe ! Le village partit en fumée,

Des ténèbres surgirent et s'emparèrent du palais.

L'ombre maléfique grandit, jusqu'à atteindre l'Arbre souverain,

le drainant de sa vitalité par des pouvoirs aux perfides fins.

Le chaos répandu, le Seigneur-démon asséna son coup le plus infâme.

Au nez et à la barbe d'Arthur, la princesse il enleva, pour en faire sa femme.

En toute hâte, Arthur son armure revêtit et au secours de sa mie put partir.

En route vers le Royaume des démons ! Les monstres n'avaient qu'à bien se tenir.

Le jeu

À l'image de ses prédécesseurs, Ghosts 'n Goblins Resurrection se base sur des commandes simples que tout le monde peut apprécier. Tirez-en parti en parcourant des niveaux aussi étranges qu'inquiétants, remplis d'ennemis uniques dans un monde enchanteur, fruit d'une technologie et d'une philosophie de game design résolument modernes.

Ghosts 'n Goblins n'a rien d'une promenade de santé. Sa difficulté légendaire l'a rendu célèbre et Resurrection, en digne héritier, ne déroge pas à cette tradition. Vous allez périr en boucle, mais vous vous relèverez toujours. Chaque tentative vous renforcera et vous permettra d'apprendre à connaître vos ennemis et à peaufiner votre stratégie. Vous allez suer sang et eau, mais la victoire n'en sera que plus savoureuse. C'est là tout le charme de Ghosts 'n Goblins !

Dans Resurrection, Arthur peut obtenir huit types d'armes, chacune disposant de caractéristiques uniques. Éliminez vos ennemis avec ces bonnes vieilles lance et dague, envoyez-les voler à l'aide du marteau, ou faites-les tomber à la renverse d'un bon coup de fléau ! Exploitez les avantages de ces armes, et bien d'autres encore, pour partir à la conquête du royaume des démons !

En plus de ce vaste arsenal, Arthur devra apprendre à maîtriser bien des sorts et compétences. Utilisez Orage sacré pour déchaîner des éclairs dans quatre directions, ou apprenez une compétence permettant d'augmenter la taille de l'inventaire d'Arthur et transporter plus d'armes. N'oubliez pas cette myriade de sorts et de compétences quand vous mettrez au point votre stratégie !

Servez-vous des armes, de la magie et des compétences d'Arthur pour affronter les nombreuses épreuves qui vous attendent dans le royaume des démons et ramenez la princesse saine et sauve. Rassemblez tout le courage et la détermination qui sommeillent en vous, vous en aurez besoin !