Ghosts 'N Goblins Resurrection est désormais disponible sur Nintendo Switch

Disponible depuis hier, Ghosts 'N Goblins Resurrection est une super exclusivité de la Nintendo Switch (en tout cas pour le moment.) Reboot de la célèbre franchise, Ghosts 'N Goblins Resurrection tente de renouer avec le charme mais aussi la difficulté des titres originaux. Heureusement pour les bras cassés, le titre inclut différents modes de difficultés mais aussi un étonnant mode deux joueurs qu permet de (re)découvrir les niveaux d'une autre façon... Eb attendant notre test quis era publié ce week-end, retrouvez une présentation du jeu ainsi que son trailer de lancement.

Pour rappel, Ghosts 'N Goblins Resurrection est disponible en exclusivité sur l'eShop de la Nintendo Switch à 29,99€.

CAPCOM LANCE UN DEFI À TOUS LES CHEVALIERS EN HERBE AVEC LA SORTIE DE GHOSTS ‘N GOBLINS RESURRECTION SUR NINTENDO SWITCH

Optant pour un style visuel original s’inspirant des livres d’Histoire, Ghosts 'n Goblins Resurrection place les joueurs aux commandes d’Arthur qui doit rivaliser de courage et d’adresse à travers une série d'étapes plus dangereuses les unes que les autres, dans chaque zone du Royaume des Démons. Dans sa quête pour sauver la princesse et restaurer la paix dans le pays, Arthur doit affronter des ennemis aussi nombreux que collants (Squelettes, Red Arremer...) mais aussi des boss impitoyables tels que le Cyclope, le Cerbère et son némésis de longue date, le Roi-Démon Astaroth.

Ghosts 'n Goblins Resurrection propose huit armes différentes, de la classique Lance aux toutes nouvelles telles que le Marteau et la Boule à pointes. L'Arbre mystique Umbral est une nouveauté dans la série. Il permet à Arthur d'apprendre et d'améliorer une variété de sorts et de compétences magiques pour l'aider dans sa quête. Aux joueurs d'utiliser au mieux armes, magies et compétences à leur disposition pour repousser les ennemis et ramener la princesse chez elle en toute sécurité.

Resurrection introduit pour la toute première fois un mode coopératif local dans l'univers de Ghosts 'n Goblins. Les amis et les membres de la famille peuvent désormais s'associer à Arthur dans sa quête pour vaincre le mal en tant que l'un des trois personnages de soutien : Barry, qui crée des barrières pour se protéger, Kerry, qui porte Arthur à travers les dangers, et Archie, qui peut créer des ponts.

Les novices comme les fidèles de la grande époque de l’Arcade peuvent tenter leur chance dans le Royaume des Démons en sélectionnant l'un des trois modes de difficulté : Écuyer, Chevalier et Légende. Les plus fébriles pourront toujours commencer à se faire la main sur le mode « Page » permettant de réapparaitre indéfiniment.

Les vétérans de Ghosts 'n Goblins se retrouveront tour à tour en territoires familiers et inconnus avec des niveaux aussi mythiques que celui du Cimetière où des hordes de Zombies rôdent à chaque tournant ou encore les « Cavernes de l’occulte » où certains ennemis ne peuvent être vus que dans le noir complet. Au bout du chemin, les joueurs ne devront pas baisser leur garde prématurément car le voyage d'Arthur ne se termine pas une fois le Boss final vaincu… Comme dans les épisodes précédents de Ghosts 'n Goblins, c’est un tout nouveau défi qui attend les plus courageux chevaliers avec des niveaux et ennemis réinventés à leur deuxième passage…

Ghosts’ n Goblins Resurrection est disponible en version dématérialisée sur le Nintendo eShop depuis le 25 février 2021.