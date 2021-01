Ghosts 'N Goblins Resurrection présente ses nouveautés de gameplay en vidéo

En attendant la sortie de Ghosts 'N Goblins Resurrection qui ravivera sans doute chez les plus vieux d'entre-nous pas mal de traumatisme de l'époque Arcade, Nintendo et Capcom continuent de nous gratifier de nouvelles informations concernant cette nouvelle version. Dans la dernière vidéo du jeu que nous vous laissons retrouver ci-dessous, nous pouvons avoir un aperçu sur les quelques changements opérés pour l'ère moderne, avec notamment plusieurs modes de difficulté, mais également un point sur différentes armes et capacités disponibles qui nous permettront d'éliminer les menaces barrant notre chemin.

Pour rappel, Ghosts 'N Goblins Resurrection est attendu sur Nintendo Switch pour le 25 février 2021 .