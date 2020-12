Ghosts n' Goblins Resurrection : 8 minutes de gameplay sur Nintendo Switch

Sorti au milieu des années 80 sur borne d'arcade, Ghosts 'n Goblins est un classique signé Capcom qui depuis a été porté sur de nombreuses plateformes mais a aussi engendré de nombreux épisodes mais aussi des spin-offs. Son ambiance fantastico-médiévale mélangeant chevaliers et démons (comme plus tard dans Evil Dead III) sa musique et ses bruitages inoubliables, sa difficulté légendaire (bloquant une bonne partie des joueurs dès le premier niveau) ou encore le système de points de vie du héros qui finit par se retrouver en caleçon... Tout est désormais mythique et la seule évocation du titre du jeu suffit bien souvent pour mettre des petites étoiles plein les yeux de pas mal de gamers... Alors, quand on apprend que le jeu se prépare à "ressusciter" l'année prochaine sur Nintendo Switch, on ne peut qu'être excité par la perspective de repartir à l'aventure avec Arthur pour secourir la princesse des griffes du roi Démon.

En attendant de pouvoir mettre la main sur le jeu, grâce à l'émission japonaise Capcom TV, on découvre aujourd'hui quelques séquences de gameplay que vous pouvez retrouver dans nos deux vidéos ci-dessous.

Pour rappel, Ghosts 'N Goblins Resurrection sortira le 25 février 2021

