Monster Hunter Rise se paye un nouveau trailer pour les The Game Awards avant une démo sur Switch

Durant la cérémonie des The Game Awards, Capcom a dévoilé une charmante nouvelle bande-annonce pour le très attendu Monster Hunter Rise sur Switch. L'occasion pour l'éditeur d'annoncer avec une belle chanson en fond du trailer que le titre connaîtra une démo en janvier . Toujours attendu pour le 26 mars prochain , Monster Hunter Rise fait figure de messie pour les fans de la licence de chasse aux monstres/farming qui désespéraient de ne plus avoir d'épisode disponible sur consoles portables. Ce trailer marque donc le retour d'un monstre iconique de l'épisode Wii Monster Hunter Tri, le Ludroth Royal ainsi que sa map, la forêt inondée qui bénéficiera de son thème remixé spécialement pour l'occasion comme signalé par le compte twitter officiel du jeu.

We need you to protect Kamura Village!



Wade through the marshy Flooded Forest and confront new monsters, such as the sleep-inducing Somnacanth and the omnivorous trickster Bishaten!#MHRise Demo coming January 2021.#TheGameAwards pic.twitter.com/6hQ5QJfHXE