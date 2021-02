Monster Hunter Rise : le directeur du jeu parle de la personnalisation et du multijoueur dans une interview

Capcom a publié une série d'interviews dans laquelle un dénommé Shibata questionne différentes personnes qui travaillent sur le très attendu Monster Hunter Rise. Cette fois-ci c'est le directeur du jeu lui-même, Yasunori Ichinose, et ils ont ensemble abordé le sujet des différents compagnons que le joueur pourra emmener avec lui durant ses chasses, et ils ont aussi parlé du multijoueur. Voici notre traduction de l'interview :

Shibata : Je suis certain que vous avez eu de très nombreux retours et réactions de la part des fans après l'annonce de Monster Hunter Rise. Avez-vous retenu des remarques en particulier ?

Ichinose : J'étais ravi de voir que les Chumskys ont reçu des retours très positifs et ce pas seulement au Japon mais dans le monde entier.

Beaucoup de personnes nous ont demandés jusqu'à quel point ils pourraient personnaliser leur fidèle toutou !

Nous avons déjà révélé l'intégralité des éléments personnalisables sur vos futurs compagnons canins mais si vous avez manqué cette information, voilà ce que vous pourrez personnaliser : Vous pourrez modifier la taille et la forme de leurs queues et de leurs oreilles et modifier les couleurs et les motifs de leurs pelages.

Nous espérons que tout le monde pourra se créer son propre Chumsky et que vous leur donnerez autant d'affection que vous en donnez déjà à vos palicos.

J'ai pu faire mes tests sur le jeu en vue du calibrage avec mon propre Chumsky et je me suis beaucoup attaché à lui.

Je joue avec un Chumsky jaune et un palico vert. J'adore les hot dogs (jeu de mot avec dogs) donc je leur ai donné à tous les deux les couleurs de mes ingrédients préférés, jaune moutarde et vert cornichon !

Nous avons donc reçu beaucoup de réactions positives sur les compagnons que vous pourrez emmener durant vos chasses mais les monstres sont eux aussi devenus très populaire.

Pour l'instant nous avons dévoilé 4 nouveaux grands monstres (ainsi que d'autres que vous avez seulement pu apercevoir) : Le Magnamalo, l'Aknosom, le Tretranadon et de le Grand Izuchi.

Nous vous avons seulement dévoilé leurs apparences ainsi que leurs noms mais les fans ont déjà commencés à faire des spéculations sur ces monstres et c'est très intéressant à lire.

J'ai aussi pu voir beaucoup de fan art sur les réseaux sociaux et cela nous a rendus, mon équipe et moi-même très heureux de travailler sur le jeu. Merci à tous.

Le jeu à une ambiance très japonaise et très asiatique, au départ j'étais très anxieux des réactions que cela allait déclencher mais les gens ont réagi très positivement à cette ambiance donc nous sommes tous à la fois soulagés mais aussi très heureux de ces réactions.

Nous voulions créer quelque de chose de vraiment différent tout en gardant l'essence de l'expérience Monster Hunter. Nous espérons donc que vous resterez à l'affût des informations qui vous seront bientôt dévoilées.

Shibata : En multijoueur, les chasseurs pourront emmener un seul de leur compagnon et devront donc choisir entre leur palico er leur Chumsky. Cela fera donc un total de 4 chasseurs et de 4 compagnons et cela formera un groupe de 8 personnages maximum. Est-ce que chacun d'eux sera une cible pour les monstres ?

Ichinose : Oui tout le monde sera une cible pour les monstres, personne ne sera à l'abri. Par contre, vos compagnons bénéficieront d'un peu plus de répit que vous chasseurs.

Shibata : Est-ce que la difficulté des chasses s'adaptera au nombre de joueurs en multijoueur ?

Ichinose : En effet, celle-ci s'adaptera et nous avons mis en place des petits changements dans le jeu pour ajuster cette difficulté au mieux. Nous nous sommes inspirés de ce que nous faisions dans les jeux Monster Hunter précédents.

Shibata : Pourrons nous explorer les différentes cartes du jeu sans objectif ou limite de temps ?

Ichinose : En dehors des quêtes habituelles, nous vous avons aussi concocté des quêtes qui vous permettront de joueur sans limites de temps. Si vous cherchez donc à explorer les cartes de fond en comble et à récolter les différents matériaux qu'elles vous offrent, vous pourrez le faire aussi longtemps et souvent que le cœur vous en dit.

Shibata : Merci, j'ai encore beaucoup de questions à vous poser mais je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui.

Pour sa prochaine interview de Shibata, il questionnera Kosuke Tanaka et Satoshi Hori qui travaillent sur l'audio du jeu.