FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE : comparaison des versions PS5 vs. Xbox Series S|X vs. Nintendo Switch 2

FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE est, comme son nom l'indique le remake du deuxième opus de la célèbre série de Bandai sorti en 2003 sur PS2 et à l'époque nommée Project Zero 2, chez nous (localisation du titre, à priori, désormais abandonnée).

Il sort la semaine prochaine mais vous pouvez dès à présent commencer votre aventure grâce à une démo gratuite- voir ICI.

L'occasion de voir comment se tient la version Switch 2, comparée aux versions PS5 et Xbox Series S|X grâce à une vidéo puibliée par la chaîne YouTube ElAnalistaDeBits, spécialiste en la matière. En prime, une vidéo qui compare le Wiimake de 2012 et le remake. Enjoy.

Pour rappel, FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE est attendu le 12 mars 2026 sur Nintendo Switch 2 mais aussi sur PC, PS5 et Xbox Series.. Le jeu inclura des voix en japonais et des textes en français, anglais, allemand, espagnol et italien

L'emblématique Camera Obscura, une fonctionnalité phare de la franchise FATAL FRAME, a également été remaniée afin d'offrir une expérience plus intense et plus riche lors des combats et des phases d'exploration. Les joueurs pourront toujours attaquer les esprits vengeurs en prenant des photos, mais en réussissant à faire la mise au point sur la cible, davantage de dégâts lui seront infligés. Si les dégâts infligés dépassent un certain seuil, il sera possible d'activer le mode Instant fatal, permettant pendant un court laps de temps d'infliger des dégâts considérables avec un seul cliché. Il faudra donc faire preuve de précision et choisir le moment idéal pour réussir la photo parfaite. Les fans pourront également déclencher un Cliché fatal en prenant une photo au moment idéal, ce qui interrompra l'adversaire et l'étourdira. En réussissant un Cliché fatal pendant un Instant fatal, les joueurs et joueuses déclencheront un Moment fatal, courte période durant laquelle il sera possible d'enchaîner les clichés afin d'infliger d'importants dégâts. Afin d’affronter les spectres tapis dans les ombres du village de Minakami, les joueurs pourront s'appuyer sur les nouvelles fonctions de la Camera Obscura, comme la mise au point, le zoom et les filtres. En activant les points de mire affichés à l'écran, il sera possible de faire la mise au point sur la cible, les dégâts infligés aux spectres augmentant avec le nombre de points de mire activés. La fonction de zoom permettra d'attaquer un spectre à distance tout en restant à couvert et invisible, mais également d'attaquer plusieurs cibles à la fois en effectuant un zoom arrière. Le zoom de la Camera Obscura sera également utile aux joueurs et joueuses lors des phases d'exploration, en leur permettant de photographier des objets spécifiques. Enfin, les filtres aideront les fans à percer les mystères qui les entourent en utilisant un filtre adapté à la situation ou aux esprits vengeurs rencontrés. Parmi les différents filtres disponibles, le filtre Clairvoyance permettra d'augmenter la distance de prise de vue au combat ou de reproduire des actions passées lors des phases d'exploration en exploitant les souvenirs résiduels.

