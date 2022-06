Fall Guys reçoit une première mise à jour qui corrige quelques problèmes - Détails

Depuis deux jours, Fall Guys : Ultimate Knockout a entamé une nouvelle vie. Non seulement le jeu, désormais nommé simplement Fall Guys, est disponible sur Xbox et Nintendo Switch mais il est aussi jouable gratuitement sur toutes les plateformes. Une nouvelle ère pour le jeu et un changement de modèle économique radical qui ne se font cependant pas sans mal. En effet, depuis la redémarrage du jeu, les joueurs se plaignent de nombreux désagréments et bugs en tous genres (voir détails ICI.) Les problèmes de connexion sont en effet nombreux et il faut si reprendre parfois plusieurs fois avant de réussir à lancer le jeu- lorsqu'on y arrive... Et encore, une fois que l'on est connecté, cela ne signifie pas que les ennuis sont terminés. En gros, faut vraiment être motivé pour jouer.

Les développeurs du jeu se sont évidemment excusés en assurant qu'ils travaillaient d'arrache-pied pour régler les problèmes. Une première mise à jour est d'ailleurs disponible depuis aujourd'hui. Si elle règle, à priori certains soucis, il en reste encore beaucoup. Il y a d'ailleurs toujours des joueurs qui n'arrivent pas à lancer ne serait-ce qu'une partie. Il faudra donc encore faire preuve de patience pour jouer à Fall Guys avec tous ses amis quel que soit leur console de prédilection. En attendant, retrouvez ci-dessous les détails de la première mise à jour de Fall Guys "gratuit pour tous". Et comme toujours, n'hésitez pas à nous faire part de vos expériences en commentaires.

Une nouvelle mise à jour vient de sortir ! Nous avons réalisé quelques changements, découvrez-les dans ce thread Le défi "Jouer en Équipe" de l'événement "Stars du Stade" ne fonctionnait pas correctement, nous avons donc décidé de le remplacer par "Atteindre la manche 3 dans Émissions Spéciales Groupe". Les objets "Quotidiens" sont également de retour en boutique !

Les émissions personnalisées sont à nouveau disponibles, mais on a fait quelques changements : il faut un minimum de 30 joueurs pour lancer la partie. Les émissions nécessitant moins de 30 joueurs ont été retirées. Nous effectuerons de nouveaux changements dans les prochains jours, mais cela aidera à ce que les parties personnalisées fonctionnent ! Un grand merci à vous, nous travaillons toujours sur la résolution d'autres soucis. Ah, et aussi : on vous souhaite un maximum de couronnes !