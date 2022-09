Fall Guys : La Saison 2 prend enfin date - Tous les détails

C'était une source d'inquiétude pour les fans du Free To Play de Mediatonic c'est désormais une certitude. La saison 2 de Fall Guys débutera le jeudi 15 septembre prochain , celle-ci aura pour thème l'espace et verra nos haricots préférés s'envoler vers d'autres cieux après le succès d'une saison 1 "grosse comme Jupiter". Mediatonic s'est de plus livré à quelques indiscrétions sur les nouveautés de cette tant attendue seconde saison en dévoilant que celle-ci contiendrait 8 nouvelles épreuves et bien plus de nouveaux costumes.

Découvrez ci-dessous tous les détails partagés par les créateurs du hit Free To Play ainsi que la bande-annonce de cette nouvelle saison.

Oh vous, les haricots, vous venez d'UN AUTRE MONDE—vous avez réussi !



Félicitations, tu as réparé le satellite ! Au cas où tu n'aurais pas remarqué, la saison 1 : gratuit pour tous a été un succès de la taille de Jupiter et nous avons très HÂTE de partager avec toi ce que nous avons en réserve pour la saison 2... La Ruée vers le satellite arrive le 15 septembre ! UN PETIT PAS POUR LE HARICOT, UN GRAND PAS POUR L'ESPÈCE HARICOTTE Dans notre nouvelle saison, les résidents du Blunderdome quittent la sécurité relative de leur planète pour la première fois, en quête de nouvelles aventures. Rejoins la galaxie pour y découvrir des obstacles en orbite, des courses cosmiques et toutes les énigmes que l'espace peut offrir. Qui dit nouvelles frontières, dit aussi de nouveaux costumes stellaires et des tas de nouveaux défis pour nos stars trébuchantes.



Les Haricots au top trouveront aussi des variations spatiales de nos manches précédentes dans des aventures en solo, en duo ou en groupe. Ça a l'air plutôt cool, non ? Ça va commencer en fusée (oui, on veut dire en beauté !). ÉVÉNEMENT DE LANCEMENT : 1, 2, 3, VERS LES ÉTOILES ! - BIENVENUE À TOUS LES EXPLORATEURS DE SATELLITE À PARTIR DU 15 SEPTEMBRE ! Donc. Tu as enfilé ta combinaison spatiale. Tu es prêt à flotter en apesanteur. Tu rêves de compétitions dans les étoiles. Tu devras alors te jeter corps et âme dans notre événement de lancement, 1, 2, 3, VERS LES ÉTOILES !, qui contient toutes les nouvelles manches de la saison 2 pour un lancement qui n'arrive qu'une fois par galaxie !



Ta première mission ? Sauver le satellite de Fall Guys. En réparant et reconstruisant ce tas de ferraille en ruines dans nos nouvelles arènes à thème astral, tu pourras participer à la création des champs Élyséens les plus éblouissants du système solaire - des champs Élyséens dans lesquels tous les haricots pourront graviter !



Tes récompenses ? On pensait que tu ne demanderais jamais... Pseudo Haricot spatial - 200 Points

200 Kudos - 300 points

Plaque nominale Programme spatial - 500 Points

Motif Badges de mission - 800 Points

Sac à dos Satellite relais - 1 000 Points NOUVELLE ORBITE, NOUVELLES MANCHES Ce ne serait pas une nouvelle saison sans de nouveaux niveaux. Saute dans le niveau du continuum espace-temps avec nous et jette un coup d'œil à chacune de ces nouveautés ! La Finale « Sur la pointe des pieds » comprend jusqu'à quatre groupes qui, eh bien, avancent vers la victoire sur la pointe des pieds. Tu dois faire très attention, car un seul pas de travers t'enverra dégringoler dans le cosmos. Le premier à atteindre la couronne au milieu de l'arène gagne. Fais un Saut de la Foi et suis les chemins invisibles jusqu'au bout de la course ! Dans la Carte céleste, tu dois te heurter aux boutons pour révéler la voie, mais peux-tu lire les signaux dans les étoiles ? Allumé ou éteint ? Au pixel près te fait sauter de dalle en dalle au sol pour retrouver les bons motifs. Il te faudra plus qu'une connaissance de base des horoscopes pour en tirer le meilleur parti ! Prépare-toi à dévaler l'autoroute cosmique. Dans cette manche, les joueurs sautent entre des rangées de plateformes mobiles. Si tu te trompes d'un cheveu dans tes sauts spatiaux, dis bonjour au vide. Héros de l'hypervitesse est la suite dont tu as toujours rêvé. Il faut que tu restes sur l'hoverboard et atteignes la ligne d'arrivée sans tomber. Mais il se trouve que l'hoverboard se déplace de manière circulaire. On aime te faciliter la vie, pas vrai ? Dans Hexa-terrestre, les joueurs doivent naviguer sur des plateformes flottantes sans faire une seule erreur. C'est plus facile à dire qu'à faire lorsqu'on se trouve au beau milieu de l'ESPACE. Course spatiale - c'est une course d'obstacles, mais dans les étoiles. Tu as bien compris, ranger de l'espace ? Usine urgente s'apparente au jeu en un contre un Massacreurs de boutons, mais avec une mêlée générale. Massacre massacre massacre ces boutons pour gagner des points ! Plus facile à dire qu'à faire, n'est-ce pas ? ESQUIVE À TRAVERS L'ESPACE Commence à préparer ta meilleure stratégie pour survivre à nos nouveaux obstacles. Propulseurs ioniques, plateformes volantes et trolleybots débarquent dans le Blunderdome. SEASON PASS SIDÉRAL Nouvelle saison, nouveau Season Pass à thème ! Tes efforts dans le Blunderdome te propulseront à travers plus de 100 niveaux de costumes, d'animations et de célébrations à déverrouiller — et plus encore ! Des costumes incroyables tels que Spock, Xénomorphe et Hatsune Miku t'attendent !



Et pour ceux qui ne récupèrent pas le Season Pass : pas de panique ! Un chemin de progression libre sera toujours disponible pour que tu puisses aussi obtenir des récompenses ! C'EST PARTI DANS CINQ, QUATRE, TROIS, DEUX, UN... Nous sommes prêts pour le décollage !



Outre les nouveaux événements, niveaux, obstacles et autres, nous avons aussi apporté des améliorations, des corrections et de nouvelles fonctionnalités que tu ne peux même pas imaginer. Ne rate pas nos notes de publication, ça arrive bientôt !



Nous ne sommes pas encore tout à fait prêts pour parler des autres spectacles sur le thème de l'espace qui vont arriver dans Fall Guys. La recherche de Muet engendre une nouvelle surprise qui ne saurait tarder...

I am shook



We sent the official Fall Guys Bench into SPACE ????



Actual SPACE



That's our marketing budget gone



No more marketing now



Only SPACE



New Season

???? 15th September ???? pic.twitter.com/R6vlIzjoZT — Fall Guys... FREE FOR ALL! ???? (@FallGuysGame) September 12, 2022

Source : Fallguys