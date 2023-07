Everybody 1-2-Switch! se lance sur Nintendo Switch avec une première mise à jour - Tous les détails

Vous n'êtes peut-être pas au courant mais Everybody 1-2-Switch! est disponible sur Nintendo Switch. Précédé d'une sinistre réputation, le jeu serait prêt depuis plusieurs mois déjà il aura rencontré pas mal de problèmes durant son développement, et même après, notamment durant la phase de tests (voir tous les détails ici). Si on ne peut pas encore confirmer ses bruits de couloirs, il n'en reste pas moins que Nintendo ne met pas vraiment le titre en avant. Le jeu était absent du dernier Nintendo Direct (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) et la presse n'a pas été invitée à le découvrir en amont, comme elle l'avait été avec le titre précédent (si ce n'est via une vidéo promo incluant des "influenceurs du monde entier"...) En même temps, 1,2 Switch, sorti au lancement de la Nintendo Switch, faisait la démonstration des spécificités des Joy-Con, ce qui n'est plus le cas de Everybody 1-2-Switch! dont de nombreux mini-jeux se jouent désormais au smartphone, et cela, jusqu'à 100 joueurs !!!

En attendant de vous donner notre avis sur ce titre qui peut trouver, peut-être, son public et se révéler délirant, et même amusant, lors de fêtes entres amis, sachez que le titre sort avec une première mise à jour qui semble-t-il "améliore l'expérience de jeu". Si vous avez acheté Everybody 1-2-Switch!, n'oubliez pas de la télécharger avant de lancer le jeu. D'ailleurs, si vous possédez le jeu, n'hésitez à partager votre avis en commentaires.

Ver. 1.0.1 (Sortie le 29 juin 2023) Divers problèmes ont été résolus pour améliorer l'expérience de jeu.

