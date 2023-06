Everybody 1-2-Switch! : premier aperçu des mini-jeux dont certains jouables avec un smartphone jusqu'à 100 joueurs

On pensait qu'on allait devoir attendre le Nintendo Direct diffusé demain pour avoir des précisions sur Everybody 1-2-Switch!, la suite du "mythique" 1,2 Switch... Mais Nintendo est toujours surprenant et nous a épargné ce spectacle. Ainsi, on découvre au milieu de la nuit, une vidéo de présentation du jeu montrant des créateurs de contenu du monde entier qui s'essaient à quelques mini-jeux... L'occasion d'en avoir un premier aperçu et de découvrir Horace. le cheval. L'occasion aussi de voir le nouveau gameplay incluant l'utilisation des smartphones comme manettes et permettant d'ajouter son image dans le jeu. Le jeu s'annonce festif et parfait pour des soirées endiablées (et arrosées) sachant qu'il sera possible de jouer à certains jeux jusqu'à 100 avec des mini-jeux au gameplay asymétrique. Alors, feront-ils "mieux" que le jeu de la traite de la vache ou du mangeur de sandwich ? Le suspens est à son comble mais c'est bien parti pour. Rendez-vous le 30 juin 2023 pour le découvrir. Pour rappel, le même jour, de nouveaux Joy-Con aux couleurs pastel seront disponibles- voir là.

Retrouvez la vidéo ci-dessous (mais attention, le risque de faire un cauchemar après l'avoir visualisé n'est pas négligeable) et le détail des jeux présentés (notez qu'on ne connaît pas les titres des mini-jeux).

Ballons : gonflez un ballon au maximum sans le faire éclater

Go, go, go, go go ! : faîtes une course de relais avec les Joy-Con

Ninja : un jeu dans lequel les joueurs utilisent l'écran tactile de leur smartphone pour balancer des shurikens autour d'un joueur qui muni d'un Joy-Con simulant un katana essaie de les arrêter. Un jeu jouable jusqu'à 100 !

Sit Down : un jeu dans lequel les joueurs doivent se baisser lorsque l'ordre leur en est donné

Saut à la corde : faut-il préciser que ce jeu demande de faire semblant de sauter à la corde ?

OVNI : attirer les extra-terrestres en faisant "ouh ha" (désolé je suis fatigué. C'est la fin du monde).

Rassemblez vos proches et affrontez-vous dans des mini-jeux hilarants avec Everybody 1-2-Switch!, disponible le 30 juin 2023 sur Nintendo Switch. Formez des équipes et affrontez-vous dans toutes sortes de mini-jeux loufoques où il sera par exemple question de gonfler des ballons le plus vite possible ou d’établir le contact avec des extraterrestres ! Dans ces mini-jeux, vous utiliserez un Joy-Con ou un appareil connecté* de façons aussi uniques qu’amusantes pour gagner des points pour votre équipe et l’aider à remporter la victoire. Nous dévoilerons plus d’informations au sujet d’Everybody 1-2-Switch! prochainement, restez à l’écoute !

