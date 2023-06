Everybody 1-2-Switch! : présentation de tous les mini-jeux

Il y a des moments ou on ne sait plus très bien si on doit rire ou pleurer, écarquiller les narines ou se moucher les yeux. Everybody 1-2-Switch! sort cette semaine , précédé d'une sinistre réputation... Il s'agit toujours, comme dans le titre précédent (le mythique 1,2 Switch) d'un jeu rempli de mini jeux festifs ou l'écran de la Nintendo Switch ne sert qu'à donner les règles des mini-jeux, le top départ et les résultats. Cette fois, on peut jouer jusqu'à 100 avec des smartphones en guise de "manettes"... Alors, on ne sait pas encore ce que cela va donner- puisque nous n'avons pas eu la chance de tester le jeu mais avec ce genre de titres, il suffit parfois d'un ou de deux mini-jeux pour changer la donne. En attendant de découvrir si Everybody 1-2-Switch! va devenir un incontournable des soirées arrosées endiablées, Nintendo vient de publier un trailer présentant si ce n'est tout, tout du moins une bonne partie des mini-jeux de Everybody 1-2-Switch! Retrouvez la vidéo et le détail des mini-jeux présentés ci-dessous. Mayday, Mayday !

Jeux Joy-Con de 2 à 8 joueurs :

: le premier qui gonfle son ballon sans le faire éclater Combat de hanches : non, pitié. Les coups de fesses, ça devrait être interdit par la Convention de Genève.

:duel de pose de samouraïs Cache-cache Joy-Con : cachez le Joy-Con et perdez le à jamais trouvez-le grâce à la fonction vibration

Jeux exclusifs smartphone de 2 à 100 joueurs

: en utilisant son smartphone comme grille Glacier : prenez des commandes de glace et souvenez-vous en

: photographier des objets de la couleur demandée Enchères : tentez de remportez des enchères en ne dépassant pas votre budget

Jeux jouables aux Joy-Con ou aux smartphones (jusqu'à 8 avec les Joy-Con / jusqu'à 100 avec les mobiles)

: version Switch du célèbre jeu de cours de récré Presse-citron : mini quizz rapide

: un joueur tente d'éviter avec son smartphone katana, une pluie de Shuriken invisibles lancés par d'autres joueurs Bonjour, ovni : copier les mouvements des aliens (Nous vous devons une reconnaissance éternelle)

: sauter en même temps Squat au signal : comme son nom l'indique

: soulevez le couvercle d'une marmite au bon moment Chaises musicales : sans chaises mais simplement en se baissant dès que la musique s'arrête

Mini jeux :

: créez des questions pour le quizz Bingo party : remplissez une ligne en premier sur votre carte bingo

Source : Nintendo