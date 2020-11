DOOM Eternal : le DOOM Guy reprend du service sur Nintendo Switch

Décidément Nintendo aime nous prendre de court en ce moment via des annonces à nous donner le tournis. Venu de nulle part, nous apprenons aujourd'hui que le célèbre DOOM Guy va reprendre du service sur Nintendo Switch dès le 8 décembre 2020 avec DOOM Eternal. Développé par id Software et édité par Bethesda Softworks (qui nous rappelons appartient désormais à Microsoft) le titre était sorti sur PC et consoles le même jour qu'Animal Crossing : New Horizons à savoir le 20 mars 2020 ce qui a donné bon nombre de cross-over assez amusant entre les deux univers (voir ici).

L'une des premières questions qu'on peut se poser c'est est-ce que ce titre sera techniquement à la hauteur ? Au vu de la bande-annonce officielle disponible ci-dessous, le jeu à l'air de fonctionner convenablement. À l'instar de Ori and the Will of the Wisps et DOOM (2016) le jeu souffrira sûrement d'un niveau graphique amoindri mais conservera un ration d'images par seconde constant et correct. En tout cas, nous serons vite fixés car DOOM Eternal est attendu dans 1 semaine .

Au vu du succès critique et commercial du jeu ainsi que l'engouement autour de la Nintendo Switch, il était donc inconcevable pour les développeurs de ne pas sortir DOOM Eternal sur la console hybride de Nintendo. D'ailleurs si vous achetez DOOM Eternal avant le 22 décembre 2020 vous recevrez DOOM 64 à télécharger sur Nintendo Switch et des bonus en jeu (voir ci-dessous).

DÉCHAÎNEZ LES ENFERS Les armées de l'enfer ont envahi la Terre. Incarnez le Slayer dans une campagne en solo épique ! Dans DOOM Eternal sur Nintendo Switch, vous terrasserez des démons à travers de multiples dimensions pour empêcher la destruction de l'humanité... La seule chose qui les effraie... c'est vous. MENACE SLAYER AU NIVEAU MAXIMAL Découvrez le mélange ultime de vitesse et de puissance dans DOOM Eternal : la nouvelle formule du combat à la première personne alimentée par idTech 7. Armé d'un lance-flammes monté sur l'épaule, d'une lame à votre poignet, de flingues améliorés, de nouvelles capacités et bien plus encore, vous êtes le plus grand pourfendeur de démons de tous les temps. SERVEZ-VOUS DE VOTRE ENVIRONNEMENT POUR SURVIVRE Prenez ce dont vous avez besoin sur vos ennemis. Tuez des démons avec des Glory Kills pour restaurer votre santé, incinérez-les pour recevoir de l'armure ou déchiquetez-les à la tronçonneuse pour récupérer des munitions. VISÉE PAR GYROSCOPE Améliorez votre visée avec une option vous permettant d'utiliser les commandes par mouvements. Cette option peut être associée à la visée traditionnelle avec l'un des sticks de la manette pour un équilibre parfait entre immersion et précision. PARTICIPEZ AU BATTLEMODE La nouvelle expérience multijoueur en 2 contre 1 fait s'affronter un DOOM Slayer armé jusqu'aux dents contre deux démons contrôlés par des joueurs dans un match en cinq manches intenses. BONUS POUR LES PREMIERS ACHETEURS Achetez DOOM Eternal avant le 22 décembre 2020 et recevez le jeu DOOM 64 à télécharger ainsi que DOOM® Eternal: Rip and Tear Pack en bonus. DOOM® ETERNAL: RIP AND TEAR PACK INCLUT : “Revenant DOOT” : une apparence de démon pour le BATTLEMODE

Niveau Expert pour Base d'adepte : une version modifiée du niveau de la campagne avec de nouveaux défis, surprises et confrontations

Apparence “Rétro” pour le Shotgun : équipez le Shotgun classique pour tuer les démons de DOOM Eternal

Source : Nintendo