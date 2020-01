DOOM Eternal s'offre un nouveau trailer explosif

Après avoir essuyé un report au mois de mars pour les consoles concurrentes, et un vague 2020 pour la Nintendo Switch, DOOM Eternal revient en force en ce début d'année avec de nouvelles informations. Histoire de nous faire patienter durant les longues semaines nous séparant de la sortie du jeu, Bethesda a dévoilé sur sa page Youtube officielle un nouveau trailer de plus de 2 minutes riche en contenu... et en hémoglobine !

Nous vous laissons le découvrir ci-dessous, accompagné de son communiqué officiel :