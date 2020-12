Doom Eternal un portage compliqué

Le Doomguy revient bientôt faire un carnage sur Switch et annihiler les démons se trouvant sur son passage après son aventure originale DOOM sortie en 2017 sur la console hybride. Sa suite baptisée sobrement DOOM Eternal (parce que oui, DOOM est éternel) revient exclusivement sur l'eShop (pas de version boîte à l'horizon mon capitaine) le 8 décembre prochain . Ce sera l'occasion de tester les nouveautés de cet opus et de voir encore une fois la magie de Panic Button à l'œuvre, ce sont eux-mêmes qui avaient déjà porté sur Switch avec brio le premier DOOM, ou encore les jeux de la saga Wolfenstein sur Switch.

Dans une interview pour le site nintendoeverything, le principal réalisateur du portage Cody Nicewarner ainsi que le concepteur principal Travis Archer sont revenus sur les difficultés rencontrées lors du portage du jeu de Id Software sur la console de Nintendo ainsi que l'impact qu'a eu la crise sanitaire sur celui-ci. Voici une traduction en français de l'interview visible ici dans sa langue originale.

"Lorsque nous avons entrepris le projet, nous savions que DOOM Eternal allait être une grande entreprise qui nécessiterait toute l'expérience que nous possédons en matière de portage. Nous avions évidemment déjà travaillé avec le moteur idTech pour intégrer des jeux comme DOOM (2016), Wolfenstein 2: The New Colossus et Wolfenstein: Youngblood sur Nintendo Switch. Cependant, DOOM Eternal est à un tout autre niveau. Marty Stratton et Hugo Martin ont tous deux parlés de DOOM Eternal comme l’un des projets les plus ambitieux de l’histoire d’id Software, et nous ne pourrions être plus d’accord. Recréer fidèlement cette ambition pour les joueurs de Nintendo Switch a pris un peu de temps supplémentaire. Mais nous sommes convaincus que cela valait la peine d'attendre! "

Ainsi la tâche de porter le dernier jeu de Id Software sur Switch apparaissait déjà compliquée par la taille et l'ambition du titre. Cependant DOOM Eternal ne fut pas reporté à cause de la complexité de porter un titre aussi ambitieux sur la petite console de Nintendo. En effet, le développement fut avant tout ralenti par un facteur extérieur imprévisible, la crise du Covid19, comme l'expliquent Cory NiceWarner et Travis Archer ci-dessous.

"Mis à part la taille et l'ambition du jeu, nous n'avons rencontré aucun facteur unique ayant eu un impact sur le développement. Cependant, comme beaucoup d'autres entreprises, nous sommes confrontés aux défis d'un environnement de travail à domicile (Ndlr : Suite à la crise sanitaire). Notre entreprise a su réagir rapidement et a fait de la santé et de la sécurité de nos employés une priorité absolue. Avec cette transition, nous avons été obligés de faire face à un environnement de travail inconnu, mais avec une grande entraide au sein de l'équipe ainsi que le soutien d'id Software et de Bethesda, nous avons rapidement pu nous adapter et atteindre l'objectif d'amener DOOM Eternal sur Nintendo Switch. Nous en sommes très heureux et nous avons hâte de le lancer! "

Ce portage que l'équipe de Panic Button n'hésite pas à qualifier de "leur projet le plus compliqué jamais réalisé" fut donc surtout impacté par la crise du Covid mais l'équipe reste néanmoins confiante quant à la qualité de celui-ci. Verdict dans quelques petits jours, d'ici là vous pouvez retrouver ci-dessous la fiche eShop du jeu ainsi que sa dernière bande-annonce en date. Doomguys, à vos shotguns !