Doom Eternal annulé en version physique sur Nintendo Switch

Disponible depuis mars dernier sur de nombreuses plateformes, DOOM Eternal se fait toujours attendre sur Nintendo Switch et n'a d'ailleurs toujours pas de date de sortie. Régulièrement (notamment ici),Bethesda et ID Software tentent de rassurer les fans en promettant une annonce voire une sortie "prochaine"... Seulement, le temps passe et rien ne se passe... Et, à force d'attendre, l'impatience des fans se teinte d'inquiétude. Une inquiétude qui a atteint son paroxysme, il y a quelque jours, lorsque des rumeurs ont commencé a faire état d'annulation des précommandes du jeu sur Switch par l'enseigne US GameStop. Se pourrait-il qu'après tout ce temps et ces efforts, Bethesda se soit résigné à jeter l'éponge ?

Finalement, Bethesda est sorti de son silence pour expliquer l'annulation des précommandes du jeu et partager le message suivant :

Alors que DOOM Eternal est à 100% sur la bonne voie pour une sortie numérique imminente sur Nintendo Switch, l'absence de sortie physique au détail a entraîné l'annulation des précommandes. Les clients concernés recevront un remboursement complet et doivent contacter leur revendeur préféré pour en savoir plus information.

DOOM Eternal ne sortira donc pas en version boîte sur Nintendo Switch sachant que de toute façon, une grosse partie du jeu aurait probablement du être téléchargé voire la totalité (en cade de code.) On espère néanmoins avoir une date de sortie prochaine. En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire.