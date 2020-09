Doom Eternal : Id Software s'explique sur le retard de la version Nintendo Switch

Sorti sur de très nombreuses plateformes en mars dernier , alors qu'une grande partie de la planète entrait en confinement, DOOM Eternal a malheureusement fait l'impasse sur la Nintendo Switch. Pourtant le jeu y est toujours annoncé mais cette version dédiée, développée par Panic Button, demande forcément un peu plus de temps que les autres... En juillet dernier, Id Software rassurait les fans en prédisant une annonce "prochaine"... Seulement au 20 septembre nous n'avons toujours aucune nouvelle du jeu sur la console de Nintendo. La version Nintendo Switch de DOOM Eternal rencontrerait-elle des problèmes ?

Lors d'une session au PAX Online x EGX Digital , le producteur exécutif du jeu, Marty Stratton, a expliqué que le retard concernant la version Nintendo Switch était du au fait qu'ID Software était intransigeant avec la qualité finale de la version Switch qui se devait d'être la meilleure possible. De plus, toute l'équipe de Panic Button était désormais en télétravail à cause de la situation sanitaire, ce qui forcément prenait encore plus de temps.