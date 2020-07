Doom Eternal : la date de sortie révélée "très prochainement" sur Nintendo Switch

Sorti au tout début du confinement, en même temps qu'Animal Crossing : New Horizons, DOOM Eternal a été plutôt bien accueilli par la presse et les joueurs. Cependant, pour le moment la version Nintendo Switch n'est toujours pas disponible et il n'y a quasiment aucune information à son sujet. Aujourd'hui, grâce à une entrevue avec Marty Stratton d'id Software publiée sur Gamereactor.es, on en apprend enfin un peu plus sur cette version très attendue par les possesseurs de la console de Nintendo sachant que le DOOM précédent s'y était plutôt bien défendu (voir notre test.)

D'ailleurs, d'après Marty Stratton, ce nouveau DOOM sera tout aussi bon que le précédent sur Switch et même meilleur, Panic Button, aux commandes du portage s'étant surpassé et le jeu ayant fait "d'énormes progrès"..." Par ailleurs, Marty Stratton promet aux possesseurs de Nintendo Switch, ""une nouvelle étape" ainsi qu'une "expérience complète"

Quant à la date de sortie, il annonce qu'on devrait l'avoir "très bientôt"... On surveillera donc de près les réseaux sociaux, à moins que l'annonce de la sortie de DOOM Eternal sur Nintendo Switch ne soit faite dans ce fameux Nintendo Direct qui pourrait arriver ce mois-ci... Evidemment, on vous en reparle très vite;

Source : Gamereactor